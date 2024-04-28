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雪霸成千上萬馬陸遷徙！導覽員11年首見全身雞皮疙瘩 學者分析原因
雪霸國家公園大鹿林道西線1.5公里處昨天有民眾發現成千上萬的馬陸在地面爬行，影片公布後，網友憂「要大地震了嗎」。有學者說，一般生物遷移原因是棲息環境遇到重大改變。
雪霸休閒農場導覽員楊小鐘今天接受媒體聯合電訪指出，昨天上午9時40分帶多名遊客上山導覽，行經雪霸國家公園大鹿林道西線1.5公里處左右時，起初發現以為是大雨過後布滿路面的乾草在蠕動，但仔細查看才發現是成千上萬的馬陸在地上爬行，沿路大約4、50公尺滿滿都是，數量龐大。
他說，從事導覽員11年，曾在大鹿林道看過零散的馬陸在地上爬行，但這是他第一次看到這麼大群的馬陸移動，當下全身起雞皮疙瘩，感覺是有什麼大事要發生。
楊小鐘公布拍攝的影片，網友分享到臉書（Facebook）後，引發熱烈討論，有人看到以為是雜草在飄動，也有人看了頭皮發麻，更有網友猜測「難道又要大地震了嗎」。
東海大學生命科學系副教授吳立偉接受媒體聯合電訪表示，馬陸大遷徙的場景在台灣少見，一般生物遷移的原因是棲息環境遇到重大改變，例如食物短缺、環境變化等。
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