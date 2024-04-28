竹北家樂福停車場消防設備故障 民代憂影響市民安全

新竹縣竹北市家樂福賣場的縣治停車場綜合大樓2021年10月起由新竹縣政府接管，不過新竹縣消防局進行消防安全設備檢查卻發現，該大樓消防幫浦相關組件、火警自動警報設備及廣播設備均故障，要求立即改善；對此，新竹縣交旅處表示，已編列消防相關費用約300萬元整 改善，預計今年9月底完成。

新竹縣交旅處指出，縣治停車場綜合大樓停車場空間原由福松建設股份有限公司租賃給粨鴻科技有限公司，因停車空間破舊、停車、尋車不易，導致家樂福賣場屢次遭客訴，且粨鴻公司未取得停車場經營登記證，經多次裁罰仍無改善，最終縣府透過官司成功收回綜合大樓的產權，並於2021年10月18日正式公告強制接管。

新竹縣消防局去年進行消防安全設備檢查發現，縣治停車場綜合大樓停車場消防幫浦相關組件、火警自動警報設備、廣播設備等均故障，僅有家樂福賣場正常，且缺失直至今年亦尚在維修中。消防局表示，依消防安全設備檢修及申報規定，檢修結果有消防安全設備不符規定者，應立即改善，並檢附改善完成之證明文件。

新竹縣消防局提醒，依消防法規定，供營業使用場所消防設備不符規定將逕行舉發，且罰鍰額度提高到2萬至30萬元。已請相關局處編列常態性經費供所屬場所辦理消防設備改善，並落實場所防火管理及消防安全設備常態性保養維護，遇有故障時即應改善，避免因延誤維護影響民眾安全。

新竹縣議員朱健銘指出，家樂福是竹北市民採買的購物中心，其人流、車流量大，消防安全極為重要，若消防設備不合格，將對顧客和員工的安全構成威脅，縣府既已接手管轄，就應做到全面合乎消防安全，同時也應一併改善停車場相關規畫，讓動線、停車更安全。

竹北市民代表游雅婷表示，近日地震頻繁，而地震引發的災害除了建築物倒塌，更嚴重的是管道破裂引發火災。家樂福為竹北市民主要的採買中心，消防安全設備是最基礎設施，如消防設備9月底才能完成改善，若中間發生天災，除了保險可能無法理賠，更嚴重的是影響市民生命安全，請縣府盡快完成改善。