地震暫停工 桃捷綠線最後高架橋合龍

桃園捷運綠線高架段前天深夜11點多展開合龍吊裝作業，未料昨天凌晨2點21分芮氏規模6.1地震，桃園震度3級有感，工程一度暫停，還好最後挺過地震在凌晨3點3分完成，達成高架段全線合龍里程碑。桃市府捷工程局指出，吊裝的捷運預鑄梁結構設有剪力卡榫，不易產生側向位移強化耐震。

市長張善政前天深夜在捷工局長劉慶豐陪同下，到大園了解捷運綠線北段高架段的最後一單元橋梁吊裝，並和施工團隊確認合龍穩固程度，期盼2026年藝文展演中心G11站至坑口G32站順利通車。

針對近日地震頻傳，市府捷工局說明，捷運綠線高架設計耐震，施工時用的支撐架也一樣，0403大地震後全面巡檢確認未受影響；地下段會按工地特點設置不同監測方法，如桃園站與台鐵共構的現場安裝水位觀測井、建物傾斜、淺式沉陷等裝置，可判讀結構是否受地震損壞。

市議員劉勝全、徐其萬要求市府，推動捷運綠線高架工程除了做好施工管理及品質，也要預估以後通車可能出現噪音的路段，先裝好隔音牆。捷工局回應，初步評估有4至5處可能裝隔音牆，還要再確認，如有必要裝隔音牆，施工排序會在土木工程後面。

捷工局指出，捷運綠線GC01標高架段工程目前進度達77%，後續機電系統作業除了設備測試，首列車也預計於今年底抵台後安排各項測試，2025年動態測試。