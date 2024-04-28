防腸病毒71型 桃議員籲補助疫苗

桃園市腸病毒門急診就診人次連續3周超過1200人次「流行閾值」，進入腸病毒流行期，今年還出現腸病毒71型陽性個案，平鎮區被列為高風險區，引起家長關注。多名民代都表示腸病毒71型對嬰幼兒威脅很大，打1劑疫苗自費要4000多元，有的要打兩劑效果才好，疾呼市府應編預算補助。

桃市府衛生局回應，目前還未有證據顯示腸病毒A71型疫苗對於其他腸病毒型別具有交叉保護效力，加上疫苗1劑市價約4500元有的要打1至2劑，因此今年未編預算採購。但後續會審慎評估接種效益，以及訂定周延的配套措施，逐步排定疫苗補助政策期程。

每年4月至9月是腸病毒流行期，又以腸病毒71型威脅最大，重症致死率高達3成。今年台灣已有5起檢出腸病毒71型陽性個案，其中1例就在桃園市平鎮區，市府衛生局公告該區為高風險區，如國小、幼園或托嬰中心同一班級一周內出現2名疑似腸病毒病童，須停課7日。

但腸病毒疫苗未納入公費常規疫苗接種，多名民代都為幼童請命，議員錢龍、王珮毓認為腸病毒71型對嬰幼兒威脅大，打1劑疫苗自費4000多元，有的要打兩劑效果才好，要求編預算補助。

議員張碩芳表示，自己孩子的班級一學期放了兩次腸病毒假，有些家長必須請假帶小孩或找幼托，受影響很大，市府應多加重視。議員舒翠玲也認為，市府補助其他疫苗的預算1.9億元，但腸病毒71型重症致死率高，嬰幼兒抵抗力差，除了加強宣導勤洗手，確實有必要補助疫苗費用。

市府衛生局指出，按衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議指出，腸病毒A71型疫苗雖可交叉保護A71型的不同基因亞型如B5、C4，但對於大多數的病毒型別，如克沙奇A16型、腸病毒D68型等，尚無疫苗可供預防。

衛生局表示，市府也參考了ACIP提出優先疫苗接種的建議，近兩年自籌經費補助低收、中低收入戶新生兒接種口服輪狀病毒疫苗，後續將審慎評估補助方案。