國際扶輪3502地區年會重公益與藝術 還贈血液運送車

國際扶輪3502地區今明兩天在桃園巨蛋體育館舉辦第七屆地區年會，總監林淑華表示，包括國外來賓和社友1700多人參與盛會，這次規畫一系列活動彰顯公益與藝術融合，同時捐贈新竹捐血中心一輛血液運送車，提高捐血中心的機動力和汰舊換新車輛，來自各地的扶輪社成員匯聚一堂譜寫公益的篇章。展現扶輪對社會的關懷。

活動在桃園巨蛋體育館舉行，新竹捐血中心主任王雲龍表示，國際扶輪3502地區贈血液運送車意義重大，因為運送車和捐血車一樣重要，各地舉辦的捐血活動都要透過運送車，及時把血液送回中心保存；從中心把篩選好的血液送到各醫院也要靠運送車，血液送達過程都可以獲得完善低溫保存。

林淑華指出，扶輪3502地區年會也規畫社區服務方面的豐碩成果展，表現扶輪社在地方、國家乃至國際層面上的影響力，從教育支援、環保項目到衛生倡議，都承載著扶輪社的使命與精神，同時促進國際間的合作，激勵更多人加入公益的洪流。市議員林政賢、社會局長陳寶民也受邀參加贈車典禮，陳寶民表示過去在台北榮總任職時，扶輪社全力支援醫院N95口罩和防護衣，讓台北榮總醫護獲得很好的防疫保障，有比較多的人力投入防疫醫療工作。