桃園首座文創青年創業基地 6月30日前消費300元抽iPhone15

桃園中原文創園區成立桃園首座以文創產業為中心的青年創業基地「桃藝工坊」，今開幕首日現場舉辦文創市集、手作課程、集點換禮、消費抽獎、免費拍貼等系列活動，吸引許多民眾熱情參與，桃園市副市長蘇俊賓也至現場同樂，體驗文創拍貼機及手作課程，同時期許文創基地成為桃園青年匯聚創意的藝術誕生地。

基地開幕第1期招募10組優秀文創品牌進駐，例如台灣美食為主題的袖珍黏土品牌「一公分手作」以美食為主題，把滷肉飯、烤香腸等傳統小吃縮小成「一公分手作」，看了同樣讓人食指大動，作品充滿溫度與獨特性；動漫模型改造品牌「Rix魔想空間」，創辦人原本經營消防公司有成，但因自身對「魔改」的熱誠，讓他毅然結束公司並投身模型市場，近期則為紀念鳥山明，改造多組鳥山明相關作品，引起台灣玩家讚賞。

青年局指出，基地也將於每季招募1次文創品牌，希冀讓更多文職人能夠在本基地有更多發揮的空間，內部空間規劃分為兩大區塊，「互動交流空間」開設文創活動、多元手作課程，如開設手作金工課程讓民眾體驗親手製作的戒指；「展售空間」係專屬職人作品或商品展售空間，用以行銷宣傳職人作品及品牌，讓民眾邊逛邊選自己喜歡的職人作品，並給予進駐基地團隊商業成長機會。

蘇俊賓表示，他本身也是重度的文創使用者，一直都在做雕刻創作，對於文創產業發展十分關心，市府與青年局團隊為了協助桃園文創做出許多努力，希望可以透過建立一個藝術聚落發展在地文創，因此成立了桃園首座文創基地。

桃園青年局長侯佳齡指出，這個文創基地將成為桃園市一個嶄新的文化亮點，為青年創意提供了一個舞台，吸引更多的青年人投入其中，共同發展桃園青年藝文產業。」

「桃藝工坊」為慶祝開幕，除4月27日當日有許多好康活動外，即日起至6月30日止，凡活動期間現場單筆消費滿300元即可參加抽獎，有機會獲得最大獎iPhone15；另參與現場拍照上傳社群活動，則可獲得由「桃園文創職人x 桃藝工坊」共同創作限定拍貼，限量200組。