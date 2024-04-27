全中運苗栗選手獲14金、14銀、18銅 縣府將核發537萬獎金

今年全中運已結束，苗栗縣代表隊273名選手參加12種競賽項目，共獲得14金14銀18銅，總獎牌數46面，比去年多了4面，其中角力項目獲得4金成為最大贏家。

苗栗縣政府指出，今年參賽種類以角力項目獲得4金是最大贏家、木球與武術項目各獲3金、柔道項目2金、田徑及滑輪溜冰各獲1金；其中大倫國中木球選手林昱丞、葉晉呈在國男組木球桿數賽雙人、木球球道賽團體共同奪下2面金牌；另外團體組部分縣立福興武術國中小也勇奪武術團體錦標賽第一名，成績都突出；去年苗栗獲15金、6銀、21銅共42面獎牌，今年增加了4面。

縣長鍾東錦表示，榮耀的背後是每一名運動員不懈的訓練和努力，還有教練團隊的專業指導，全國中等學校運動會是全國學生組競技水準最高的賽事，參賽選手都是各縣市選拔產生的頂尖選手，這次賽會縣府將核發573萬7500元，除鼓勵獲獎選手外，另外也嘉勉他們得來不易的佳績。