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大雨打落桐花美景？苗栗桐花祭難見「五月雪」 鄉長：雨把桐花下光了

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗各地的桐花上周仍是滿山盛開的美景。記者胡蓬生／攝影
苗栗各地的桐花上周仍是滿山盛開的美景。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣桐花祭系列活動已陸續登場，今天縣內接連有4場賞桐小旅行、路跑及市集活動，但可能受這周幾場大雨、花期提前等因素影響，上周滿山如雪的桐花美景已不復見，不過賞桐活動結合市集、小旅行和路跑，還是吸引不少遊客來感受山林之美。

每年四、五月間的桐花祭，桐花紛飛和滿山雪白的美景迷人，贏得「四月雪」、「五月雪」的美名，上周苗栗地區許多山林的桐花都已盛開，這周接連幾場雨勢，讓苗栗的幾座水庫得以「止渴」，但雨後桐花花況已明顯大不如前，今年桐花祭苗栗只有「四月雪」，難見「五月雪」。

苗栗縣今年有5個鄉鎮市辦理桐花祭活動，今天三義、苗栗及造橋都推出桐花小旅行，客委會客發中心也推出「客庄遶山花、共下走相逐」桐花路跑，都吸引遊客報名參加，但山林已不見滿山雪白的場景。

「下雨把桐花都下光了！」造橋鄉長徐連斌表示，鄉公所20、27日辦理兩場桐花小旅行，但先前幾場雨把桐花都「下光了」，今天花況比上周差了很多，但報名小旅行的外地遊客還是不少，包遊覽車 來參加。

苗栗農工森林科退休主任彭宏源長期觀察縣內的桐花花況，他認為今年的桐花花期比往年提早，在4月中旬就已盛開，盛花期前後算起來，通常可維持10至14天，今年縣內桐花到4月底應該已是花期尾聲；此外海拔高度也影響花期，海拔較高地區應該仍有部分桐花綻放。

苗栗市公所今天辦理桐花小旅行活動，有不少遊客參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所今天辦理桐花小旅行活動，有不少遊客參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所今天辦理桐花小旅行活動，有不少遊客參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所今天辦理桐花小旅行活動，有不少遊客參加。記者胡蓬生／攝影
客委會客家文化發展中心今天一早推出桐花路跑活動，吸引大批民眾參加，還有來自國外的旅客參加。圖／客家文化發展中心提供
客委會客家文化發展中心今天一早推出桐花路跑活動，吸引大批民眾參加，還有來自國外的旅客參加。圖／客家文化發展中心提供

桐花祭 苗栗縣 路跑

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