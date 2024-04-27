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竹縣推科三 交通路網建設成重點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣政府推動科三計畫近日傳好消息，縣長楊文科昨赴新竹縣議會施政報告，指地方與中央已達成初步共識，縣府也依國土署專案小組建議妥善規畫調整內容，待中央審查核定通過就會開始趕進度；對於地方發展，民代樂見其成，但也呼籲縣府不要忘記公平性，不能有差別待遇。

楊文科表示，科三計畫若能順利推進開發，不僅能為新竹提供科技產業用地，還能釋出住宅及商業用地，滿足科技人才未來移居新竹後的就業及生活。因此，行政院長陳建仁日前到竹縣視察，他也當面向陳請命，強調桃竹苗大矽谷計畫絕不能少了科三及台知園區計畫。

因應科三計畫推動，交通改善是重中之重，縣府已向中央提出優先拓寬國道1號跨頭前溪路段平面拓寬、國1與台68線交流道銜接、國1湖口第二交流道、國3寶山第二交流道和二重埔交流道等重要建設，盼完整路網健全桃竹苗大矽谷計畫。

新竹縣議員林昭錡表示，科三計畫獲得大多數地主支持，但縣府不要忘記「公平性」，不能對地主差別待遇，未來徵收後該如何公平配地，縣府必須先與居民、地主溝通，否則只會讓地主無所適從，擔心土地平白無故被國家收去而引發誤會。

新竹 楊文科 矽谷

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