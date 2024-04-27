八德違停亂象 地方盼新停車場啟用

桃園市八德擴大重劃區興仁夜市遊客眾多，每周二、五、六、日營業時，周邊停車一位難求，違停屢見不鮮，停車場排隊車輛也回堵到一般道路，影響交通甚深，地方期盼鄰近北區青少年活動中心地下停車場啟用緩解亂象，但苦等一年卻無下文；青年局長侯佳齡表示，場館正在驗收，最快11月啟用，若委外廠商願意，有機會停車場先啟用。

興仁夜市在八德擴大重劃區完工初期就進駐，原本周邊尚在開發，空地多，停車不成問題，但近年建案陸續動工，停車空間減少，不僅收費停車場大排長龍，鄰近的建德公園人行道機車違停也嚴重，警方一周開上百張罰單，情況依舊難解。

北區青少年活動中心基地距離興仁夜市不到50公尺，地上依年齡層規畫「桃寶」和「桃漾」2棟場館，地下2層有225席汽車位與165席機車位；同一塊基地，建築結構也相連相通，桃寶館今天滿1周年，但桃漾館與停車場至今未開放，地方居民與當地里長姚成達盼停車場先啟用，緩解違停亂象。

青年局長侯佳齡表示，桃漾館與停車場正在驗收，委外經營的ROT案也簽好合約，預計最快11月底營運，會跟廠商協調，若停車場能先開放就先開放。

桃園市議員呂林小鳳和許家睿呼籲青年局盡快開放停車場，廳舍也要做好規畫，避免空轉。另外，呂林小鳳認為交通光靠警方取締「治標不治本」，指中央大學興建醫院的預定地與農水署的行政用地都還在初期規畫，暫無他用，建議先釋出做公有停車場，解決車位不足及違停亂象。