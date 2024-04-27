桃猿主場循環杯 去年1.1萬個未還

桃園市環保局與中職樂天桃猿合作推廣永續減塑，主場販售的飲品皆使用環保局無償借出的循環杯，但因杯子印有球隊LOGO，具收藏價值，去年總計借出6萬個循環杯，卻有1.1萬個杯子直接被球迷帶回家，市府損失約60萬元；民代建議實名制減少損失，環保局表示難度高，但為了避免情況重演，今年大改款重新設計，盼能提高回收率。

桃園市環保局統計，樂天桃猿去年63場主場賽總計借出6萬個循環杯，雖然每個離場出口都有回收箱，球場商家和球團也有宣導，但回收率仍難做到百分之百，短缺約1.1萬個，回收率81%。

環保局海岸及資源循環工程處調查，去年有些杯子因為球迷飲料還沒喝完被帶走，事後才拿到有推循環杯的合作超商歸還，也有杯子因為球迷對循環杯的概念與認知有差，用完之後被當資源回收垃圾丟掉，或者在使用過程損壞被丟進一般垃圾桶；但絕大多數未回收的主因還是杯子印有樂天桃猿的LOGO，具收藏價值，有些球迷拿了就沒還。

桃園市議員余信憲指出，環保局與連鎖超商也有推循環杯，借用採實名制，遲未歸還有專人致電催促，球場應能參考；海資處長呂明錡表示，球賽觀眾數以千計，實名制須一一登記，恐無法應付短時間湧入的大量人潮，會耽誤球迷看球時間，所以採信任制，設回收箱由球迷自主歸還。

呂明錡表示，循環杯被球迷帶走確實有些許損失，但如果杯子有持續被利用，就推廣永續減塑而言，也具正面意義。然而，杯子終究是市府資產，為減少民眾借了不還，今年賽事花了60多萬補充新的循環杯不再印球隊LOGO，改以鯨魚為意象，超商部分也會慢慢汰換，增加杯子的一致性與流通性。另也呼籲民眾盡量自備，響應環保。