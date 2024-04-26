新竹縣迎花季 桐花、繡球花陸續盛開
新竹縣政府今天說，4月桐花季，在湖口、寶山、橫山及芎林等步道可欣賞桐花盛開景色；5月可到五峰雪霸休閒農場一探紫色繡球花，邀民眾到竹縣尋花、賞花，感受自然美景。
縣長楊文科透過新聞稿指出，竹縣桐花季主場系列活動將在4月27日及5月4、5日於峨眉十二寮登場，與峨眉十二寮在地創生、返鄉青年及在地商家共同舉辦，此外鄉鎮公所也推出桐花小旅行，邀請民眾到竹縣遊桐花，感受客庄風情魅力。
他說，春季的竹縣浪漫多彩，各式花海相繼綻放，也為鄉鎮帶來繽紛美景，而今年桐花花期相較往年提早，民眾若要欣賞桐花美景，可提早安排。
交旅處長陳盈州向中央社記者表示，接著在5月迎來繡球花季節，不同於平地花田景象，在五峰雪霸休閒農場的繡球花海，繚繞於山嵐雲霧間，民眾也可俯瞰壯闊山景及雲海，深入自然美景。
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