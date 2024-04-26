交通治理成重點！竹縣擬廣建交通設施提升大矽谷運輸效能

新竹縣延宕近30年的科三計畫獲初步共識，將提區段徵收公益性及必要性，新竹縣長楊文科今赴議會施政報告，強調新竹縣府已就此案妥善規畫，同時會配合多項交通治理措施，包含建新橋、竹縣十大交通建設、國道1號拓寬等，就等行政院核定通過就會開始趕進度。

楊文科表示，日前行政院長陳建仁到新竹縣視察時，即當面向陳建仁請命，桃竹苗大矽谷計畫絕不能少了科三及台知園區計畫，其中科三計畫更是地方期盼已久，若能順利推進開發，不僅能為新竹提供科技產業用地，還能釋出住宅及商業用地，滿足科技人才未來移居新竹後的就業及生活。

楊文科指出，推動科三計畫同時，新竹縣府將配合多項交通治理，尤其新竹縣十大建設中已經有6項獲中央核定補助，新竹縣也會持續構建除十大交通建設外的路網，完善未來預計有14萬就業人口進駐桃竹苗大矽谷所帶來的交通量成長。

因竹科帶來大量通勤人潮，新竹現階段深受交通壅塞所苦，若未來有更多人移居新竹，交通改善將是重中之重，因此楊文科已向中央提出要優先拓寬國道1號跨頭前溪路段平面拓寬、國道1號與台68線交流道銜接、國道1號湖口第二交流道、國道3號寶山第二交流道、國道3號二重埔交流道等，期望用交通建設讓桃竹苗大矽谷能有完整路網。

楊文科提到，今年將辦理國道3號二重埔交流道設置可行性評估，因二重埔交流道直接關係科三計畫未來開發後的聯外交通，已預期會衍生大量車潮，若不設置交流道，將造成臨近的竹林交流道、寶山交流道更沉重負擔，因此必須要設，才能分流改善塞車。