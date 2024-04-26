人潮爆棚 桃園兒美館 挨批「大型親子館」

桃園市兒童美術館4月3日啟用至今吸引6萬人次參觀，大批人潮不僅排隊進場久候2小時，館內還規畫遊戲室，人聲鼎沸猶如菜市場，影響展覽品質，挨批「大型親子館」，議員呼籲市府盡速釐清定位；桃園市文化局表示，已透過抽號碼牌機制控管人流，展覽部分也有強化內涵，絕不會讓兒美館虛有其表。

兒美館坐落於中壢青埔高鐵特區，上個月底未開幕就先轟動，絕美造型吸引不少網紅打卡拍照，但由於試營運期間參觀免門票，館內又實施總量管制，大批民眾慕名而來，結果都在門外久候；3日開幕以來，每日平均約3000人次參觀，即使現場透過抽號排隊方式，控制入館人數，許多民眾仍抱怨排隊時間過長。

兒美館目前網路Google評分為3顆星，除了有人留言抱怨排隊等太久，也有人抱怨展覽主題不符合兒童，但也有人肯定策展人用心。

文化局昨赴桃園市議會工作報告，議員彭俊豪和王珮毓均反映兒美館假日人潮爆棚，不僅現場號碼牌發到200多號，等待時間漫長，館內孩童為了看作品爭搶不休，不僅家長們心累，一般民眾也很難靜下心欣賞作品，呼籲應改善參觀動線及排隊品質。

議員謝美英反映公共空間和設施太少，館內走廊、展覽室與遊戲室空間狹小；議員黃敬平則指2、3樓做幼童互動遊戲區和閱覽室，與親子館性質相近，明顯定位不明。

文化局長邱正生表示，已透過抽取號碼牌機制控管人流，並開放國際演講廳作為候位空間，各展區也會規畫場次時間，幫助人潮流動，讓每個人都有機會欣賞體驗作品。

邱正生強調，兒美館空間、展覽與活動皆經詳細規畫，與單純親子館大不相同，開館展就融入桃園文史脈絡、埤塘地景特色、城市多元交流等主題，透過互動打開孩子五感，體會作品內涵。9月試營運結束後，超過18歲、未滿65歲的民眾必須購票入場，相信屆時能紓解人潮，民眾能有更好的參觀品質。