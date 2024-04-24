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苗栗大雨瓜田泡濁水 農民盼改善排水嘆「要灌溉時要水沒水」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處瓜田排水不及，整片瓜苗泡在黃湯當中。圖／民眾提供
後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處瓜田排水不及，整片瓜苗泡在黃湯當中。圖／民眾提供

鋒面通過影響，苗栗縣海線地區上午、下午分別降下兩波大雨，後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處香瓜、西瓜、地瓜田排水不及，整片瓜苗泡在黃湯當中；水尾里長梁清文說，當地畫入特定農業區，雖已重畫過，但平日缺乏充足水源，排水設計也有待改善，希望公所、縣府能協助。

根據中央氣象署觀測資料，截至下午2時左右，苗栗縣包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮累積雨量皆已突破100毫米。後龍鎮水尾里的黃姓瓜農說，真正需要灌溉時，要水沒水，但上午雨勢下得又急又大，雖緊急自備抽水機，但排水有限，瓜田泡過水後勢必受損，萬一接著放晴出大太陽，一經曝曬將加速瓜苗爛根腐敗，心血恐付諸流水。

梁清文指出，里內多處瓜田因地勢低窪加上適逢大潮，主要南北向、排往出海口蓄洪池的中排「下水溝」，溝渠水位已高過農田水位，瓜田裡的積水宣洩不及，一度幾乎淹沒瓜苗，造成瓜農種植的南瓜、香瓜、西瓜多處淹水，直到下午3、4點積水才逐漸消退。

他說，這裡是特定農業區，要水沒水，相關基礎建設也遲未能完善，農民只能看天吃飯，根本不合理，希望政府能多多關心農民的苦處。

上午雨勢下得又急又大，有農民自備抽水機緊急抽水，但排水有限。圖／民眾提供
上午雨勢下得又急又大，有農民自備抽水機緊急抽水，但排水有限。圖／民眾提供
水尾當地的中排「下水溝」，因溝渠水位已高過農田水位，造成瓜田裡的積水宣洩不及。圖／民眾提供
水尾當地的中排「下水溝」，因溝渠水位已高過農田水位，造成瓜田裡的積水宣洩不及。圖／民眾提供

淹水 苗栗縣 西瓜 農民 雨量

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