南崁五福宮玄壇元帥聖誕慶典 張善政上香賀壽力推識詐

桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，21日登場後熱鬧展開活動至今日，依循往年從60尊分靈之神尊回鑾聯合祝壽大典拉開序幕，接著五大庄祈安玄壇元帥及諸神明出巡繞境，今年桃園市長張善政循例在24日前往五福宮為玄壇元帥上香賀壽，感謝神祇一直以來對地方的庇佑。

現場由張善政帶頭率領蘆竹分局反詐騙宣導團隊，結合南崁五福宮攜手推動防詐宣導，為讓市民能慎防詐騙及守護財產安全，於現場辦理識詐宣導活動，提升民眾防詐意識，避免民眾荷包被詐騙集團騙走。