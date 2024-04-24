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南崁五福宮玄壇元帥聖誕慶典 張善政上香賀壽力推識詐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，桃園市長張善政循例在今日前往五福宮為玄壇元帥上香賀壽。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，桃園市長張善政循例在今日前往五福宮為玄壇元帥上香賀壽。記者周嘉茹／翻攝

桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，21日登場後熱鬧展開活動至今日，依循往年從60尊分靈之神尊回鑾聯合祝壽大典拉開序幕，接著五大庄祈安玄壇元帥及諸神明出巡繞境，今年桃園市長張善政循例在24日前往五福宮為玄壇元帥上香賀壽，感謝神祇一直以來對地方的庇佑。

現場由張善政帶頭率領蘆竹分局反詐騙宣導團隊，結合南崁五福宮攜手推動防詐宣導，為讓市民能慎防詐騙及守護財產安全，於現場辦理識詐宣導活動，提升民眾防詐意識，避免民眾荷包被詐騙集團騙走。

蘆竹分局長林鼎泰表示，南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕活動不僅是家戶齊聚團圓的熱鬧慶典，更是在地居民共同祈福來年平安順利的民俗傳承。在這個令人意義非凡的節慶，蘆竹分局在活動現場透過發放宣導品方式，向參加活動鄉親宣導防詐的重要性。

桃園市長張善政帶頭率領蘆竹警分局反詐騙宣導團隊，結合南崁五福宮攜手推動防詐宣導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市長張善政帶頭率領蘆竹警分局反詐騙宣導團隊，結合南崁五福宮攜手推動防詐宣導。記者周嘉茹／翻攝

南崁 詐騙集團

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