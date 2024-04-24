聽新聞
test
0:00 / 0:00
南崁五福宮玄壇元帥聖誕慶典 張善政上香賀壽力推識詐
桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，21日登場後熱鬧展開活動至今日，依循往年從60尊分靈之神尊回鑾聯合祝壽大典拉開序幕，接著五大庄祈安玄壇元帥及諸神明出巡繞境，今年桃園市長張善政循例在24日前往五福宮為玄壇元帥上香賀壽，感謝神祇一直以來對地方的庇佑。
現場由張善政帶頭率領蘆竹分局反詐騙宣導團隊，結合南崁五福宮攜手推動防詐宣導，為讓市民能慎防詐騙及守護財產安全，於現場辦理識詐宣導活動，提升民眾防詐意識，避免民眾荷包被詐騙集團騙走。
蘆竹分局長林鼎泰表示，南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕活動不僅是家戶齊聚團圓的熱鬧慶典，更是在地居民共同祈福來年平安順利的民俗傳承。在這個令人意義非凡的節慶，蘆竹分局在活動現場透過發放宣導品方式，向參加活動鄉親宣導防詐的重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言