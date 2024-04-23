快儲水！桃園5區明停水 影響7萬6137戶

台水公司表示，為確保供水設備安全及配合能源政策，明日上午8時起至周四上午2時，辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗等工程」，影響範圍包括龍潭區、大溪區、平鎮區、八德區、復興區共7萬6137戶。桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

本次停水區域包括龍潭區高平里、黃唐里、八德里、三水里、九龍里、高原里、三林里、上林里、大平里、佳安里、聖德里、龍星里、龍祥里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、上華里、建林里、三和里、祥和里、百年里、武漢里、富林里、中山里、凌雲里、北興里、渴望里、東興里、烏林里、三坑里、烏樹林里。

八德區瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。大溪區一心里、瑞源里、復興里、永福里、南興里、中新里、興和里、一德里、仁善里、仁美里、仁文里、光明里、美華里、田心里、三元里、福安里、仁義里、新峰里、仁和里、僑愛里、義和里、月眉里、員林里、仁愛里、福仁里、仁武里、康安里、瑞興里；平鎮區建安里、新安里、福林里、東勢里；復興區三民里。