五月雪變四月雪 新竹桐花祭花況一年比一年提早

2024新竹縣桐花祭系列活動正式開始，今年首推賞花景點為位於峨眉湖畔的十二寮休閒農業區，新竹縣長楊文科大力邀請全國民眾前來賞花，客委會更推出「桐花花況預測平台」讓民眾可以追花，卻也發現過往被稱為五月雪的油桐花，逐年提早開花，已經變成四月雪。

客委會副主委周江杰表示，油桐花作為客家象徵已經數十年，當年客委會成立時將油桐花作為客家文化象徵，表達客家族群對大自然的惜福感恩，更以油桐花盛開的5月份美稱為「五月雪」，但近年氣候改變，五月雪早已名不符實，油桐花甚至早早在3、4月就開花。

周江杰指出，油桐花一年比一年提早開花，但無論是稱為五月雪或四月雪，都希望民眾能找時間前來客庄賞花、認識客家文化，尤其新竹縣作為客家大縣，不僅有美麗的風景，遊客還能邊賞花邊吃客家米食，如艾粄、菜包，別有一番賞花風味。

客委會推出桐花花況預測平台讓民眾可以追五月雪，目前十二寮花況已達盛開期，24日後即進入花期尾聲，一片片潔白的桐花從樹上旋轉著花瓣飄落，如下雪般，就連地面都已經鋪上一層花毯。若來不及趕在4月前往賞花，新竹縣府也推薦關西馬武督探索森林或新埔巨埔步道，預計5月初都會到盛開期。

新竹縣長楊文科表示，今年新竹縣桐花祭有4大亮點，在地接待、在地創生、在地青年及在地體驗作為活動主軸，讓民眾可以沉浸在豐富的自然湖光山色，4月27日及5月4、5日「新竹遶桐花」主活動在十二寮登場，遊客可以體驗花樹下茶席、桐道流水麵線、踏雪尋螢等活動。