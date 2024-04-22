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不接受就記曠職！泰洛斯片面調動勞工 工會籲張善政別放任美商

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
泰洛斯公司日前宣布，全體物流員工從5月起至大園倉庫報到，若不接受將記曠職，工會不滿，今天和桃園市產業總工會到桃園市政府前開記者會。圖／桃產總提供
泰洛斯公司日前宣布，全體物流員工從5月起至大園倉庫報到，若不接受將記曠職，工會不滿，今天和桃園市產業總工會到桃園市政府前開記者會。圖／桃產總提供

位於中壢工業區的科林集團子公司「泰洛斯公司」日前宣布，全體物流員工從5月起至大園倉庫報到，若不接受將記曠職，工會不滿，今天和桃園市產業總工會到桃園市政府前開記者會，要求市長張善政提出具體作為，不能放任美商欺負勞工。市府回應，今天已召開第1次調解會議，會中勞資雙方確認訴求，同意29日第2次調解，呼籲勞資雙方持續協商。

泰洛斯工會理事長張倫忠表示，公司今年2月要求員工申請事假或特別休假，為公司節省支出，當時同事都有配合，未料此次未與員工溝通，就強制大家要從中壢至大園工作，每天等於要多花1.5小時交通往返，不配合的人就記曠職，急促又粗糙的方式，讓大家無法理解。

張倫忠也說，傳出大園倉庫目前正在施工，令人擔心，若5月就搬遷過去，消防安檢或建築管理等相關檢查是否已通過，工作場所的安全設備與規畫又是否已符合規範，不希望去年科慕關廠時發生人員傷亡的工安事件重演。

桃園市產業總工會秘書長魏豫綾表示，近年桃園幾家美資企業對待勞工並不友善，從2021年的金百利違法解雇工會幹部、去年的美光逼退及科慕無預警關廠，都看到美商對桃園勞工為所欲為；張善政去年曾訪美招商，但歡迎美商投資同時，也要硬起來挺桃園勞工。

勞動局回應，16日收到泰洛斯公司工會勞資爭議調解案件，已安排今日召開勞資爭議調解人會議，會中勞資雙方確認訴求，同意29日召開第2次調解；市府呼籲泰洛斯公司維持勞資和諧關係持續協商，審慎評估現行員工調動配套方案與補償措施，確保勞工工作權益。

勞動局表示，為確保泰洛斯公司大園倉庫消防安全，市府將派員巡查，並依規列管檢查；事業單位有重大勞資爭議或大量解雇，勞動局均會依法協處，並設置勞工權益基金補助，因勞資爭議涉訟的勞工律師費、裁判費及訴訟期間生活費用等，在市府經費許可下，補助資格條件都會每年檢討，以符合勞工需求。

勞資 桃園

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