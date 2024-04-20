龍岡米干節今登場 桃園市長張善政與高僧替民眾灑水祈福

2024龍岡米干節活動今起至4月28日舉行，今以潑水祈福的傳統儀式拉開序幕，將展開為期2周活動，活動除潑水祈福外，還有2場晚會及長街宴等，周邊更有許多傳統服飾、傳統美食可讓民眾品嘗。

潑水節活動在東南亞泰國及緬甸等地一向是在地重要的年節傳統活動，充滿熱情與祝福，會以象徵潔淨的水潑灑在民眾身上，藉以洗淨不吉祥的事物，祈求新的一年帶來更多的幸福與祝福。

今年米干節第一周即以潑水節活動延續泰緬潑水傳統，但鑒於水情不佳，今年的祈福活動將改以灑水的方式，由三寶寺的高僧帶領民眾於雲南文化園區一同浴佛並合十祈禱，接著由精彩的象腳鼓隊、孔雀、馬鹿、排鑼等繽紛表演人員開道，帶領市長與五位高僧沿路為民眾灑水祈福，共同前往忠貞新村文化園區舞台正式揭開本次米干節活動。

桃園市長張善政今與高僧替民眾灑水祈福並表示，米干節將有非常精采的節目，包括傍晚在龍岡大操場有歌舞表演能體會異域風情，歡迎大家來體驗並品嘗美食。

而今年龍岡大操場除了停車接駁外，也於該地天幕區設置靜態展示與舞台表演活動，希望藉由不同展區的規劃與呈現，不僅讓參與民眾在米干節活動中感受到水花火舞的魅力，今明2天晚間6時30分至8時於龍岡大操場有豐富的舞台表演，還有三弦打歌等多樣化活動。