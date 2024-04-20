新竹縣議員入監服刑 芎林鄉席次補選傳藍綠都派地方大將出馬

芎林鄉選區新竹縣議員鄭昱芸因詐領助理費遭判刑3年8月定讞，已在4月10日入監，缺額啟動補選，新竹縣選委會4月29日起到5月3日將受理參選登記，預料藍綠都將派地方大將出馬，國民黨派出芎林鄉代會副主席陳星宏，民進黨可能由芎林鄉代表彭信康代表迎戰。

陳星宏及彭信康都是芎林鄉代表會成員，2人都有代表會副主席經驗、超過10年鄉代工作經驗，在地方都有不少各自的黨籍支持者，因此此次鄭昱芸入監服刑後，藍綠都各自傳聞會派出這兩名大將對頭競爭，一定要搶下芎林鄉這席唯一的席次。

原本傳出藍綠可能會分別由國民黨籍前鄉代劉代洋及綠黨籍前縣議員余筱菁出面競爭，不過劉代洋經過與親友商量後，決定養精蓄銳挑戰下一次更高階層的選舉，余筱菁則是剛選完立委選舉，對外表示需要暫時休息陪伴家人，2人最後都無意參與補選。

如此一來陳星宏及彭信康之戰極可能成形。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，目前還沒有確認人選，黨內會在下周開會決定，並將結果呈報黨中央，不過陳星宏確實有表態參選意願。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，彭信康是民進黨新竹縣黨部執委，在上個月就已向黨內表態，但芎林畢竟是藍大於綠的艱困選區，黨內會再與彭討論競選策略再決定。