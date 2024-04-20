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桃市體育局鼓勵民眾運動 最大獎祭Garmin手錶下午登場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市體育局鼓勵民眾多運動，推出「來迄桃園走透透」特殊召集令，今天下午在八德區大湳森林公園舉辦體驗活動，參與民眾有機會抽獎，把Garmin智慧手錶帶回家。本報資料照片
桃園市體育局鼓勵民眾多運動，推出「來迄桃園走透透」特殊召集令，今天下午在八德區大湳森林公園舉辦體驗活動，參與民眾有機會抽獎，把Garmin智慧手錶帶回家。本報資料照片

桃園體育局鼓勵民眾多運動，近日與運動APP「Walkii」合作，推出「來迄桃園走透透」特殊召集令，今天下午1時在八德區大湳森林公園舉辦體驗活動，參與民眾只要完成指定任務即可獲得兌換券和抽獎券，有機會把最大獎Garmin智慧手錶帶回家。

「Walkii」是一款將記步結合線上活動任務的運動軟體，只要完成特定任務，就有機會兌換獎品或消費優惠體育局，不僅讓運動變得更有趣，也有助於提升民眾運動的意願。

桃園市體育局在復興、新屋以外11個行政區挑選了20處面積大、人流多的知名景點及公園作為示範點，包括桃園區虎頭山公園、藝文廣場和中壢區青塘園、龍潭區龍潭大池等地，只要在指定地點打卡及完成一定步數的跑走運動，就能獲得抽獎券，今天下午1點在八德大湳森林公園有實體活動，結束還有抽獎。

體育局指出，此次實體活動獎項包括 Garmin智慧手錶1名、電子體重體脂計1名、護頸枕10名、護腰及運動水壺各20名，另有運動飲料、運動襪、運動毛巾等打卡禮和任務獎品，數量有限，換完為止，歡迎大家踴躍參加。

桃園市體育局鼓勵民眾多運動，推出「來迄桃園走透透」特殊召集令，今天下午在八德區大湳森林公園舉辦體驗活動，參與民眾有機會抽獎，把Garmin智慧手錶帶回家。本報資料照片
桃園市體育局鼓勵民眾多運動，推出「來迄桃園走透透」特殊召集令，今天下午在八德區大湳森林公園舉辦體驗活動，參與民眾有機會抽獎，把Garmin智慧手錶帶回家。本報資料照片

Garmin 桃園 運動 體育

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