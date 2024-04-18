設計力大賽看見年輕設計師 張善政攜手打造更美桃園

台灣國際空間設計鈦美獎，是為提供設計長才國際化平台，促進國際間跨地域交流彼此設計力，這次比賽吸引國內外共482件作品一同競賽，今舉行頒獎典禮，桃園市長張善政出席表示，期盼攜手合作打造更美的桃園。

比賽評選分初、中、決選三階段，第一階段的初評就結合士、農、工、商，由一般市民的角度來做第一階段的評選，增加了市面上常被忽略的市場主流作品，也顛覆了有別其他設計競賽的評分角度，是值得大家正視的方式。

比賽吸引各地跟國際間的共同參與，包含上海、北京、廣州、深圳、香港、日本、韓國、美國、英國等國家共同參與，共計482件作品一同競賽。

張善政表示，台灣室內設計裝飾協會集結民間力量，辦理「台灣國際空間設計鈦美獎」，邀請許多設計名師參與，並吸引年輕設計新秀推出優質作品。首屆鈦美獎從桃園出發，市府與有榮焉，隨著人們不斷追求室內設計裝修的品質和舒適度，施工技術及設計理念也與時俱進，期盼未來與室內設計裝飾行業攜手合作，打造更美的桃園。

張善政說，市府重視美學並將其融入施政策略，他上任後成立「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」等跨局處組織，並親自主持定期會議，串聯各局處業務為桃園長遠的城市風貌而努力，盼改善市容，讓桃園更美。

2026年國內設計界年度盛會「台灣設計展」將在桃園登場，這份市府追求美感的企圖心是成功爭取到主辦權的原因之一，在此也邀請大家2026年共襄盛舉。

社團法人台灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖表示，設計源自追求美好生活，賦予空間實用生動的層次價值，室內設計因時代轉移及環境變遷，隨著各式室內空間需求而延伸多元的風格設計，國際專業獎項提供室內設計作品更多發光的機會，可以讓更多優秀作品被看到。