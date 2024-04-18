桃園延平路日式宿舍變身文化館開館 張善政：小時候就住日式房

桃園市長張善政今天下午至平鎮區主持平鎮延平路日式宿舍揭牌開館活動，宣告平鎮第一座地方文化館營運，張善政表示，這棟日式宿舍由市政府花費2700多萬元設計及整修完成，經標租委外經營，「食寓」 食農故事館以食農教育當主軸，提供民眾享用輕食、有機食品，體驗早年在地文化和歷史教育意義的新據點。

平鎮延平路日式宿舍的前身為日治時期帝國糖製株式會社住宿空間，之後當做中壢農村國民學校教師宿舍，二戰後成為公教人員住所，2018年公告登錄歷史建築，為完整日式宿舍乙種雙拼格局，保留大部分瓦頂，為第平鎮區稀少性歷史建築物，張善政與立委呂呂玉玲和市議員、蕃薯藤公司董事長黃振龍等人一起為「延平路食農故事館」揭牌、宣布開館。

張善政一行人隨後走進這棟日式宿舍，穿越時空看到完整日式房間，並參觀食用香草植物，品嘗食寓餐廳製作的輕食、糕點，張善政說，他從出生住到10幾歲，住在這樣的日式房子，有木頭香、冬暖夏涼，日式宿舍房子讓他很懷念，可惜小時那棟日式宿舍拆掉改建一般公寓，他看到延平路日式宿舍重新活化非常高興。

平鎮延平路日式宿舍自從2022年動工，從設計到整修花費2700多萬元，去年下半年驗收招商，張善政說，感謝蕃薯滕公司承接，一方面維護該棟日式宿舍原來味道，一方面找出特色，以「食寓」食農教育主軸，與200多公尺外的中壢壢景町，聯合標租委託蕃薯藤公司承接，希望這2處地點提供市民歇腳、讓市民來此吃輕食，體會早年在地文化和歷史教育氛圍。

蕃薯藤董事長黃振龍表示，團隊將這棟日式宿舍做為餐廳命名「食寓」，在推動生態有機農業循環，選用有機農場蔬果及經檢驗合格肉品，蔬菜從農場種植、加工到餐廳，皆經嚴格把關，讓民眾可以吃得健康又安心。

文化局長邱正生表示，市府推動歷史建築修繕及文化再利用，「延平路食農故事館」是平鎮區第一座、中壢平鎮地區第四座城市故事館，與中壢壢景町以聯合標租方式委託營運，讓館舍間相互串連，與壢小故事森林及中平路故事館等在地城市故事館連結，帶來在地多元人文活動和商機。