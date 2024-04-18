樂天桃猿不用再流浪？桃園棒球場21日辦測試賽

中華職棒樂天桃猿因桃園棒球場整修，新賽季開幕至今在各地辦主場賽事，不過今天傳出好消息。桃園市體育局表示，桃園棒球場草皮已鋪設完成，今天下午經聯盟、球員工會、樂天球團和外部委員會勘，將於21日辦理測試賽，實戰結果經聯盟核可即可進行正式比賽。

桃園棒球場因草皮生長狀況不如預期，趕不上4月初開幕戰，樂天桃猿也在各地球場奔波辦主場賽事，令球迷失望心疼。

桃園市體育局說明，前次4月8日現地審查結束後，當天晚上經體育局與施工廠商、樂天球團討論後，立即於9日開始挖除左外野部分表面腐草及排水砂層，10日完成挖除與清運作業，並進行砂層調整作業，12日完成砂層調整及草皮鋪設作業，進入草皮養護階段，同時進行球場整平等工作。

今天下午，中華職棒大聯盟至樂天桃園棒球場進行複勘，經中職、桃園體育局、球員工會、主場樂天球團、外部專業委員組成之審查委員會現場勘查並召開審查會議後，確認內野狀況完全已經符合賽事標準，外野草皮養護已較8日場勘明顯改善，審查委員現場有提出一些細節需調整，後續將透過測試賽調整到一軍賽事狀態。

審查委員會決議，4月21日晚間6時辦理測試賽，由樂天桃園與桃園市棒球隊組成聯隊，出戰開南大學棒球隊，讓隸屬桃園市職業隊、城市隊與大專隊共同參與測試賽，實戰結果經聯盟核可符合規定後，即可迎接賽事正式啟用。

體育局感謝中華職棒提供專業建議，以及樂天球團的全力協助，讓球場能順利修正通過複驗，待21日測試賽後，確認場地無虞就能正式啟用。

桃園市副市長蘇俊賓也感謝中華職棒會長蔡其昌、秘書張楊清瓏帶領團隊提供專業寫著及把關品質，強調「我們會持續優化每一個細節，期待樂天回桃園」。