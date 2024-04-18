桃園震損鑑定停受理 無紅黃單仍有管道申請修繕補助

桃園市政府都市發展局今天下午表示，受理0403震損建物通報已完成階段勘災，合計通報763件，受理申請鑑定698件，今天開始啟動3大專案修繕補助。

都市發展局表示，昨天已截止受理民眾通報建物鑑定，這兩天將尚未勘檢的建物完成勘檢後，已暫停專業技師勘檢服務。建管處補充說明，震損的紅、黃單建物都受建管處列管，限期修繕或補強，而且修繕補強的方式須專業技師同意，結果也須專業技師確認，才可以申請補助以及撤銷列管。部分民眾以為一經張貼紅、黃單即可申請補助，實屬誤解，事實上修繕補助也非限紅、黃單。

在紅、黃單案件修繕補助部分，紅單補強為全額補助，但以150萬元為上限；黃單修繕補助修繕費用的85%，上限為100萬元。

針對未列管為紅黃單的社區，可依照市府加碼公寓大廈修繕補助相關辦法，由管委會循往年申請公寓大廈修繕補助模式申辦，今年全市修繕補助原先編4200萬元預算，已從災害準備金加碼2000萬元。如果是獨棟獨戶的透天厝，或沒有管委會公寓大廈，可聯合3獨棟（3戶），或3層3戶公寓與鄰房可以一起將外牆拉皮和耐震補強合併申請「簡易都更整維計畫」。甚至如果社區100%同意，更可以委託專業廠商規畫，市府補助規畫費、工程費及補強費，補助總經費75%，上限為1500萬元。

都市發展局對於震後修繕特別計畫設有專責窗口，請民眾善加利用，另外再提醒0403地震至今已經2周，不再受理無實際災損的震後結構巡檢服務，請民眾體諒，讓公務資源妥善發揮在需要協助的民眾。

紅黃單補助、公寓大廈修繕補助等2項計畫查詢電話（03）3322101轉 6708至6711；簡易都更整維計畫：（03）3324700轉3100至3113。