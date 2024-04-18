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桃市焚化廠2爐整修 民怨收運遲到、垃圾轉運量暴增

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市欣榮焚化廠本周起雙爐停爐整修，龜山區里民今控訴大埔轉運站垃圾堆置量暴增，臭味令人不堪其擾，要求轉運站盡快退場。圖／桃園市議會民進黨團提供
桃園市欣榮焚化廠本周起雙爐停爐整修，龜山區里民今控訴大埔轉運站垃圾堆置量暴增，臭味令人不堪其擾，要求轉運站盡快退場。圖／桃園市議會民進黨團提供

桃園市欣榮焚化廠本周起雙爐停爐整修，環保局事前掛保證，會避免延宕垃圾收運，但近日桃園區、中壢區仍有部分民眾反映垃圾車遲到半小時以上。龜山區里民今也控訴大埔轉運站垃圾堆置量暴增，臭味令人不堪其擾，要求轉運站盡快退場。環保局回應，已盡力精準調度垃圾車，準點率尚維持95%以上，轉運站也仍有設置必要，市府已爭取中央千萬經費改善設施，請市民共體時艱。

欣榮焚化廠運轉近23年，去年10月開始改建，雙爐並於15日起停爐整修。期間，桃園區和中壢區的垃圾無法送至欣榮焚化廠，改運往觀音保障掩埋場，垃圾車往返時間恐逾1小時，因此環保局規畫將垃圾先送往龜山區大埔轉運站和中壢區忠福掩埋場暫置，隔日再送往保障掩埋場，避免垃圾車誤點。

不過近期桃園區和中壢區仍有市民反映垃圾車延遲，中壢區龍昌里甚至曾遲到50分鐘以上。桃園區玉山里長林于翔說，多數民眾已學會使用APP掌握垃圾車抵達時間，但仍有長輩抱怨等太久，要趕著回家煮飯，希望盡快回歸正常。

議員陳雅倫今也和龜山區3名里長開記者會，指控大埔垃圾轉運站垃圾暫置量從80噸大增近4倍達380噸，上百台垃圾車湧入，造成交通壅塞問題，垃圾露天曝曬又無汙水處理，威脅居民生活與健康，讓龜山人淪為免費的人體空氣清淨機，高喊要求退場。

環保局環境管理處長張書豪回應，據統計本周垃圾車準點率仍維持95%以上，僅少部分路線因交通因素延誤，環保局已立即檢討並調整路線、調配轉運站使用，改善誤點情形。

環保局表示，大埔轉運站暫置垃圾隔天一定會移出，但因白天仍持續收社區型垃圾，不可能清空，會持續消毒除臭；由於龜山區位特殊，暫置場有設置必要，避免垃圾車收運誤點，市府已爭取環境部3000萬元優化排水設施和建置密閉式倉儲，預計明年7月前可完成改善。

垃圾車 桃園 環保局

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