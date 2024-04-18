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苗栗七家獨立書店大團結 首辦書市集周末相約來閱讀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
書市集的特色攤位約40攤，邀請大家透過閱讀時，有走進實體書店的感受。圖／主辦單位提供
書市集的特色攤位約40攤，邀請大家透過閱讀時，有走進實體書店的感受。圖／主辦單位提供

苗栗七家獨立書店大團結首辦書市集，將在本周末、日登場，相約一起來閱讀；主辦的苗栗山海書市集團隊還推出活動四大亮點，有書市集、文學講座、獨立歌手公益演出及親子共讀體驗等。

主辦單位指出，文化部為支持圖書產業重新啟航，創造更多大眾與實體書店相遇的機會，將在全台舉辦39場創新書市集活動，讓大眾重新感受實體書店與閱讀的嶄新樣貌，苗栗場將於4/20(六)、4/21(日) 10:00 -17:00 於苗栗縣苑裡山腳國小日治後期宿舍群舉行。

苗栗七間獨立書店，包含野生藝術工作室（竹南）、日榮本屋（苗栗市）、掀冊店（苑裡）、淺山綠（苑裡）、微光書旅（銅鑼）、南庄友書店（南庄）、起點書房（竹南）等，串聯跨越山海的距離、打造閱讀行動計畫。

現場將以書市集（特色攤位約40攤）、主題書籍、親子共讀、藺草與陶藝策展、獨立歌手、講座與期間限定走讀活動等方式進行。

南庄 獨立書店 親子

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