苗栗縣天花湖水庫重啟？ 頭屋贊成、公館反對

行政院桃竹苗大矽谷推動計畫，加上近來極端氣候，苗栗縣天花湖水庫案再啟成議題，頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫都強調尊重民意為前提，頭屋鄉樂觀其成，公館鄉反對。

經濟部水利署規畫在後龍溪公館鄉打鹿坑引水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年有條件通過環境影響評估，當時因地方強烈反對興建，天花湖水庫案擱置至今，最近再成議題。

縣長鍾東錦3月20日趁立法院經濟委員會到苗栗縣考察，爭取納入大矽谷計畫，及4月16日縣務會議，兩次提及天花湖水庫案，他說，天花湖水庫可以成備援水源，增加支持產業的韌性，請水利署評估，此外，苗栗自來水普及率台灣本島倒數第四，台灣自來水公司、縣府及鄉鎮市公所合作，水利署更有籌碼蓋水庫。

徐鑫榮說，天花湖水庫成「懸案」，希望中央要盡快給地方明確的答案，水庫預定的飛鳳村30幾戶人家多數贊成，有關補償費、農民資格，甚至遷村、保留飛鳳村活動中心等配套，都必須妥善考量，頭屋鄉會樂觀其成。

何在鑫則表示公館鄉大多數都反對，公館鄉前鄉民代表周逢甲等人過去抗爭天湖水庫案，周逢甲說，水庫引水隧道長達9.5公里在地底下，尤其近年來地震頻仍，安全性讓人憂慮，另也衝擊下游農田灌溉，許多問題都沒有解決。

縣府環保局指出，天花湖水庫2013年有條件通過天花湖水庫環評，結論應確保既有用水人（含農業灌溉及相關農業用水）之用水權益，且水資源聯合調度機制應有相關權益人參與；應與當地政府充分溝通有關居民安置計畫，並確保居民社會型態及權益；應依自來水法規定畫設水質水量保護區；引水隧道應以機械開挖，取代鑽炸施工方式。