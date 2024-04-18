苗栗縣天花湖水庫重啟？ 頭屋贊成、公館反對
行政院桃竹苗大矽谷推動計畫，加上近來極端氣候，苗栗縣天花湖水庫案再啟成議題，頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫都強調尊重民意為前提，頭屋鄉樂觀其成，公館鄉反對。
經濟部水利署規畫在後龍溪公館鄉打鹿坑引水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年有條件通過環境影響評估，當時因地方強烈反對興建，天花湖水庫案擱置至今，最近再成議題。
縣長鍾東錦3月20日趁立法院經濟委員會到苗栗縣考察，爭取納入大矽谷計畫，及4月16日縣務會議，兩次提及天花湖水庫案，他說，天花湖水庫可以成備援水源，增加支持產業的韌性，請水利署評估，此外，苗栗自來水普及率台灣本島倒數第四，台灣自來水公司、縣府及鄉鎮市公所合作，水利署更有籌碼蓋水庫。
徐鑫榮說，天花湖水庫成「懸案」，希望中央要盡快給地方明確的答案，水庫預定的飛鳳村30幾戶人家多數贊成，有關補償費、農民資格，甚至遷村、保留飛鳳村活動中心等配套，都必須妥善考量，頭屋鄉會樂觀其成。
何在鑫則表示公館鄉大多數都反對，公館鄉前鄉民代表周逢甲等人過去抗爭天湖水庫案，周逢甲說，水庫引水隧道長達9.5公里在地底下，尤其近年來地震頻仍，安全性讓人憂慮，另也衝擊下游農田灌溉，許多問題都沒有解決。
縣府環保局指出，天花湖水庫2013年有條件通過天花湖水庫環評，結論應確保既有用水人（含農業灌溉及相關農業用水）之用水權益，且水資源聯合調度機制應有相關權益人參與；應與當地政府充分溝通有關居民安置計畫，並確保居民社會型態及權益；應依自來水法規定畫設水質水量保護區；引水隧道應以機械開挖，取代鑽炸施工方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言