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寶林食安風暴殃及…稽查過後 老店阿珍米干歇業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園平鎮飄香50多年的阿珍米干，因寶林茶室案桃園衛生局頻頻前往稽查，吃不消才永久歇業。圖／翻攝自臉書我是龍岡人
桃園平鎮飄香50多年的阿珍米干，因寶林茶室案桃園衛生局頻頻前往稽查，吃不消才永久歇業。圖／翻攝自臉書我是龍岡人

寶林茶室食物中毒案引發社會關注食安問題，桃園市衛生局也加強稽查有類似食材的餐飲業者，但昨天傳在平鎮開業50多年的阿珍米干疑受不了頻繁稽查決定「永久歇業」，引發議論；對此，桃園市衛生局表示僅4月10日前往稽查一次，店家可能因環境較老舊被要求16日前完成改善，但由於只有老闆1人作業，所以決定歇業。

位於平鎮區中山路的阿珍米干本月13日貼出歇業公告，老闆低調不願受訪，但親友轉述是受寶林茶室食物中毒案影響。親友指出，中毒案發生後，衛生局頻頻稽查，又限期改善環境，老闆賣米干是小本生意，沒有多少利潤，店面也是租的，重新裝潢要房東同意，後來考慮也有相當年齡，所已決定收攤。

阿珍米干歇業讓不少饕客惋惜，也有其他業者反映衛生局不僅要看環境衛生，也要看人員健檢資料與食材相關文件，頻繁稽查確實會有困擾，希望相關單位不要矯枉過正。

衛生局表示，稽查人員只有本月10日去過該店，當時發現店內環境較老舊，有要求16日前改善，老闆可能因為只有1人作業，所以評估後決定歇業。衛生局後續會派員前往確認，若還有營業，基於食安，仍會持續要求改善。

桃園市議員舒翠玲對阿珍米干結束營業表示遺憾，但她認為衛生局還是要做好稽查工作，有問題就要求改善，才能消費者安心。

老闆 衛生局 食物中毒

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