強震房屋受損 桃園修繕補助 沒紅黃單也可申請

桃園市逾600處房屋在0403地震過後傳受損，市府安排建築及結構技師鑑定，共開出7張紅單、44張黃單警示住戶撤離或注意。市長張善政昨天公布桃園市震後修繕特別計畫，除編列經費補助紅黃單受損建物分別有最高150萬元和100萬元修繕補助，也加碼公寓大廈修繕補助經費2千萬元，讓沒有紅黃單但公共空間結構有受損的社區也可申請。

張善政指出，都發局自地震發生以來接獲681件建築物受損通報，其中有618件須建築技師與結構技師鑑定安全，技師們最後認定7處建築物有安全疑慮、住戶必須撤離安置，因此開出紅單，另外認44處建築結構受損需補強而開出黃單。

張善政表示，針對桃園地震災情，都發局共有3項補助計畫，首先是紅黃單案件修繕補助，只要被判定為紅單案，市府全額補助，但每案補助上限為150萬元，黃單則85%補助修繕費用，上限為100萬元，希望能協助住戶盡速修復。

其次，都發局也推簡易都更整維計畫，只要管委會取得100%住戶同意都更，即免成立都更會，無須走都更公展、公聽會程序，直接送審議會審議，且補助額度從45%、上限1000萬元調高為75%、上限1500萬元，不須循中央都更整維繁複的程序申請補助。

最後，都發局公寓大廈修繕補助經費今年編列約4千萬元，因應地震災情，將加碼2千萬元預算，協助社區解決公共空間因地震造成的屋頂牆面裂縫及漏水等問題，沒有紅黃單限制，全市有需求的公寓大廈都可申請，初估有200個社區能獲得補助。