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青埔老街溪河岸出現雜草及垃圾堆積毀市容 水務局將整治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，不過近期中壢文發路附近，被民眾發現河道周遭雜草叢生，且有垃圾堆積，儼然成為叢林綠洲，民代接獲陳情希望改善市容。圖／黃崇真提供
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，不過近期中壢文發路附近，被民眾發現河道周遭雜草叢生，且有垃圾堆積，儼然成為叢林綠洲，民代接獲陳情希望改善市容。圖／黃崇真提供

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，不過近期中壢文發路附近，被民眾發現河道周遭雜草叢生，且有垃圾堆積，儼然成為叢林綠洲，民代接獲陳情希望改善市容。桃園水務局表示，預計今年6月至10月間陸續完成河川整治作業。

老街溪平鎮伯公潭至中壢段目前已經完成整治並設有護岸，民眾可沿護岸欣賞城市、水文風光。不過有民眾發現文發路一帶老街溪雜草叢生、河道上有垃圾、且前陣子下雨有造成些許淤積，河川幾乎都要變成「綠洲」，相當影響市容。

水務局表示，老街溪生態資源豐富，過去都採用生態式除草，避免機械擾動水流，經過會勘通報，河道上垃圾的部分已於會勘當下通報處理、河岸兩側高灘地雜草修剪、中間沙洲部分僅針對突出河道部分及周圍較矮雜草做修剪，較長的蘆葦草保留以利鳥類於此棲息，其餘部分為維護生物棲地故維持現狀，保留河岸生態、淤積部分到現場時發現河流已自行排解，並無嚴重淤積的情況，預計6至10月期間完成整治作業。

黃崇真也說，老街溪兩側高灘地雜草修短，保留中間沙洲的生態除了可以維護河岸棲地外，夏天將至，類開始出沒，若是中間沙洲生態良好的話蛇類也較不易向河川兩岸移動。

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，不過近期中壢文發路附近，被民眾發現河道周遭雜草叢生，且有垃圾堆積，儼然成為叢林綠洲，民代接獲陳情希望改善市容。圖／黃崇真提供
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，不過近期中壢文發路附近，被民眾發現河道周遭雜草叢生，且有垃圾堆積，儼然成為叢林綠洲，民代接獲陳情希望改善市容。圖／黃崇真提供

老街 護岸

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