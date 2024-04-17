苗栗3場星空電影院吸引逾兩千親子到戶外 省電逾2萬度

苗栗縣政府及相關單位透過多種方式和管道推動節電，今天發表去年節電成果，其中3個場次的「星空電影院」估計吸引超過2000名親子走到戶外參加，因而減少家庭用電達2.2萬度電，此外還有校園節電競賽、水電師傅關懷弱勢老人家庭檢修供電線路並協助汰換高用電量電器，今年將持續協助能源弱勢家庭，改善居家用電安全與降低電費支出。

縣府上午辦理「全栗節電」成果發表會，表揚各項節電推廣表現優秀單位及水電師傅，縣長鍾東錦強調，節電工作需不斷地求新、突破，這次結合民間企業力量，邀在地水電師傅加入能源弱勢用電健檢團隊，也透過水電師傅實務經驗，讓合作參與學生可學以致用，分享經驗，協助能源弱勢家庭用電健檢服務與簡易修繕，也是引領全國的創新做法。

校園節電競賽獲獎學生，包括節電量獎、節電率獎各20名，每名學童可獲1000元獎勵金，節電推廣獎由獅潭、信德、新隆、九湖及建國國小5校獲獎，每校可獲1萬元獎金。