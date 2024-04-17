聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗3場星空電影院吸引逾兩千親子到戶外 省電逾2萬度
苗栗縣政府及相關單位透過多種方式和管道推動節電，今天發表去年節電成果，其中3個場次的「星空電影院」估計吸引超過2000名親子走到戶外參加，因而減少家庭用電達2.2萬度電，此外還有校園節電競賽、水電師傅關懷弱勢老人家庭檢修供電線路並協助汰換高用電量電器，今年將持續協助能源弱勢家庭，改善居家用電安全與降低電費支出。
縣府上午辦理「全栗節電」成果發表會，表揚各項節電推廣表現優秀單位及水電師傅，縣長鍾東錦強調，節電工作需不斷地求新、突破，這次結合民間企業力量，邀在地水電師傅加入能源弱勢用電健檢團隊，也透過水電師傅實務經驗，讓合作參與學生可學以致用，分享經驗，協助能源弱勢家庭用電健檢服務與簡易修繕，也是引領全國的創新做法。
校園節電競賽獲獎學生，包括節電量獎、節電率獎各20名，每名學童可獲1000元獎勵金，節電推廣獎由獅潭、信德、新隆、九湖及建國國小5校獲獎，每校可獲1萬元獎金。
縣府工商發展處長詹彩蘋分享節電成果，其中校園節電小教室宣傳2500人次，帶動家庭成員達6000多人；因疫情停辦2年的星空電影院去年重新登場，3場次共吸引2000人以上親子到戶外，減少家庭用電達2.2萬度電，省下5萬6320元電費，透過定期能源消費調查顯示，逾七成鄉親滿意苗栗的節電推廣並給予肯定；水電師傅照顧弱勢家戶檢修線路用電安全，協助汰換高用電量老舊電器的創新作法，今年將持續辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言