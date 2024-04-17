花蓮震後修繕 桃市府提3大安居重建方案

桃園市長張善政今天指出，針對受到花蓮地震影響的市民住戶，提出3大安居重建解方，透過災害準備金及捐助善款補助公寓大廈維修、補強，協助受災住戶安置遷居。

花蓮外海3日發生芮氏規模7.2強震，張善政上午主持市政會議時公布「紅黃單案件修繕補助」與「簡易都更整維計畫」及「加碼公寓大廈修繕補助」3大安居重建解方。

張善政表示，針對「紅黃單案件修繕補助」，經判定為紅單的建物，桃園市府將核予100%、最高新台幣150萬元的修繕補助。

他指出，經判定為黃單的建物，比照內政部「私有建築物耐震弱層補強」補助比例，每件補助85%、最高100萬元的修繕費用；將動用逾6000萬元預算，協助住戶盡速就房屋結構進行修復補強。

張善政表示，「簡易都更整維計畫」是針對建物受損程度未及紅、黃單，或過去已受到損害沒有機會補強的建物進行補助，只要管理委員會取得全數住戶同意，便可申請「外牆拉皮和耐震補強」，同時也精簡行政程序，直接將申請案件送至審議委員會進行審議。

此外，「簡易都更整維計畫」補助額度也由以往45%、上限1000萬元，調整至75%、上限1500萬元，預估將以約5000萬元預算，協助因此次地震損害加重的建物，進行更完善補強。

張善政指出，將增加2000萬元預算推動「加碼公寓大廈修繕補助」，不管是否受到此次地震影響，各公寓大廈符合資格者都可以提出申請，針對有修繕必要的地方進行補強，補助額度將依社區規模設定級距，估計將有200個社區可以受惠。

針對居住於因地震判定為紅單建物的市民，張善政表示，桃園市社會局將透過災害救助金及捐助善款，補助受災戶在外臨時居住所需費用。