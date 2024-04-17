營業場所垃圾費開漲遭反彈 苗縣大湖鄉公所喊卡下修

苗栗縣竹南焚化爐今年初開始，垃圾處理費由每噸1200元調漲到1600元，造成鄉鎮公所財政負擔增加，喊漲的大湖鄉公所日前訂定各營利場所漲價收費標準，結果遭民宿、餐廳業者強烈反彈，認為收費標準太高且不公平，揚言丟雞蛋抗議，公所最終順應民意臨時喊卡，暫緩施行。

大湖鄉以草莓聞名全台，每年吸引大批遊客到訪，帶來龐大觀光商機，但鄉公所新訂定的垃圾收費標準，二月底發文給各營利場所業者，要求「收到文後20天內到清潔隊簽約，逾期請自找清運公司處理。」引發依靠觀光財的民宿、餐廳業者不滿。

劉姓餐廳業者說，不牴觸使用者付費，以量計價大家都沒話說，但他們已繳了營業稅，公部門再來針對業者收取昂貴垃圾費，感覺像是又被剝了一層皮。尤其，大湖鄉平日觀光人潮多集中在大湖街區及台3線周邊，其他偏遠觀光路線的業者僅靠例假日遊客衝業績，地點不同，來客量不同，卻是同樣收費標準，這完全就是不合理。

公所指出，遊客多難免衍生垃圾，原本收費僅分為營業規模大小，每月收取300元及600元兩種，因應竹南焚化爐今年起垃圾處理費調漲，針對餐廳、便利商店、民宿、露營區、大型賣場、觀光景點及其他業者，所產生的營業垃圾，新定每月收費標準。

其中，餐廳以圓桌數計價，從1000元到3000元分為5種級距；旅宿、露營區業者以房間及營帳數計價，分為3種級距，從600元到1800元；便利商店每月收取600元最低，被歸納為觀光景點的大湖農會酒莊，每月收取5000元最高。

鄉長黃惠琴表示，最近常收到里長、鄉代反映民情，例如業者反映生意有淡、旺季之分，收費應該更為彈性等，公所虛心接受並改進，目前已暫緩施行，再研議縮減收費級距，但最終修訂標準還須下月提交代表會審議通過。

縣環保局秘書蔡政勳指出，一般家庭垃圾隨水費徵收的財源穩定，焚化爐焚燒垃圾每噸2250元成本也未漲，但縣府每年編列數千萬元預算的補貼，逐年視財政狀況雖不一樣，即便竹南焚化爐收取勒勒處理費用從最初的每噸800元，陸續調漲1000元、1200元，今年再調漲至1600元，還是處於虧損狀態下。

加上各鄉鎮收取垃圾路程交通成本不一，訂定的收費標準不同也算是常態，針對各營業場所有所區別，以價制量，在保護環境施行垃圾減量的大趨勢下，也算是正向的作法。

此次大湖鄉公所收費開漲，雖是參照公館鄉的收費標準，但每月收取費用明顯比公館鄉還高出許多。公館鄉公所表示，他們也在研議是否調漲收費，但還是想再觀望一段時間，目前只能再加強宣導民眾做好資源回收，以垃圾減量來降低財政支出。

另外，靠光觀收益明顯的卓蘭鎮並無徵收營業場所垃圾費，全由編列預算支應；南庄也在研議調漲中；三義鄉公所則已施行調漲30%。