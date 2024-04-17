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盼納大矽谷 竹南用地增到400公頃

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
立委陳超明昨召集會議達成共識，苗縣府提供竹南公義路以西約400公頃詳細範圍資料，以利畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」。圖／苗縣府提供
立委陳超明昨召集會議達成共識，苗縣府提供竹南公義路以西約400公頃詳細範圍資料，以利畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」。圖／苗縣府提供

苗栗縣推動桃竹苗大矽谷計畫，毗鄰竹南科學園區竹南鎮公義路以西約400公頃可望納入，縣府將提供詳細範圍資料，畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」，以利後續開發。

縣務會議列管大矽谷計畫，竹南、頭份及後龍3處土地提報納入產業儲備用地，工商發展處長詹彩蘋昨報告進度，國科會竹科管理局已函文表示竹南、頭份部分納入大矽谷方案，立委陳超明也召集國科會、國發會、國土署及縣府開會達成共識。

開會討論焦點在竹南鎮公義路以西的儲備用地，原提報300公頃，共識修正擴大至400公頃，並請縣府提供詳細範圍資料，供國科會綜整後，提報行政院，核定國家重大建設，調整國土功能分區為城鄉2之3。

「大矽谷計畫是縣府最重要的一件事。」縣長鍾東錦說，地方大多數會贊成，秘書長陳斌山月底召開跨局處會議，相關單位必須到位解決土地、水、電等相關問題，地方配合早日促成。

國科會 矽谷 鍾東錦

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