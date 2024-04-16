桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

桃園大園、中壢青埔地區今下午1時16分許突然停電，民眾也於網路上熱烈討論，立委魯明哲也在臉書發文關心。對此，台電回應，因五權配電變電所第60饋線電驛動作跳脫，地下電纜發生故障，造成3762戶住戶受影響，經緊急搶修，已於下午3時55分恢復供電，詳細造成電纜故障原因仍在了解中。

有網友在PTT「八卦板」以「青埔停電了」為題發文，並寫下，「昨天新聞才說台積電出手相救，北台灣躲過停電危機，怎麼現在青埔這邊一堆社區都停電，從一點十分停電到現在，好熱啊。希望不是電力超載導致停電，如果是的話7、8月怎麼開冷氣…」。

魯明哲也在臉書發文說，青埔停電因五權地下配電線路發生故障，目前台電排查事故線路段，確認後將儘速修復，以利民眾用電。

許多網友也在PTT版下留言，「這次換哪知隻小動物」、「造謠喔，電網超強怎麼可能停」、「誰叫桃園不蓋台積電，不然台積電會幫省電」、「饋線跳脫，哪次不是饋線跳脫」、「夏天到了，看電力是不是真的夠」、「台灣價值就是漲價還停電啊，死忠笑呵呵」。

桃園大園新生路四段、高鐵南路一段、致成路，中壢區環溪路、環溪四街、環溪三街、領航北路二段、領航北路一段、高鐵站前西路一段、洽溪段、洽溪里、春德路、青溪段、青園路、青埔路二段、青埔里、青芝段、青昇路、吉林路、永裕路、永溪路、永園路一段、永園路、永順街、永順三街、永順一街、永泰路、永春路、永信路、永明街、永昌路、民權路四段、民權路、公園路二段等路段，共3762戶，今下午受到停電影響。