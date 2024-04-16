桃園垃圾戰拉警報！生質能中心日燒500噸解燃眉之急

桃園欣榮焚化廠自15日起雙爐同時停爐整修2.5個月，桃園垃圾處理悄悄拉警報，延宕2年多的桃園觀音生質能中心焚化爐試運轉後，已自去年12月起正式營運焚燒處理垃圾，市政府環保局今天上午表示，欣榮焚化廠雙爐整修，生質能中心將每天焚燒處理500噸家戶垃圾，剩下每天約800噸垃圾處理缺口，部分交由外縣市焚化廠處理，部分移至觀音、楊梅、龍潭掩埋場暫時放置。

桃園觀音生質能中心政府推動的BOT促參案，為全台首座生質能中心，也是10多年來唯一新建完成的焚化爐，厭氧消化處理更是第1座混合處理廚餘設施，環保局指出，生質能中心包括熱處理、厭氧消化處理及固化掩埋三合一，自2019年5月動工，原定2021年營運，受疫情及缺工、缺料影響，延宕2.5年通過試營運，去年12月正式營運焚燒垃圾，每天處理家戶垃圾500噸、事業廢棄物150噸，總共焚化處理650噸家戶垃圾及事業廢棄物。

欣榮焚化廠以往每天處理1200噸家戶垃圾及150噸事業棄物，每天總計處理1350噸家戶垃圾及事業廢棄物，近幾年桃園市人口持續成長，至今全市每天產生家戶垃圾量高達1300多噸，已超過欣榮每天焚化處理垃圾量，這次欣榮雙爐停爐整修，每天產生垃圾問題考驗桃園市府處理去化能力。

市府環保局表示，欣榮廠整修引起垃圾處理問題，目前觀音生質能中心每天全量焚燒家戶垃圾量，可以處理分攤每天500噸家戶垃圾，還有800噸家戶垃圾處理缺口，部分需要委託外縣市協助焚燒處理、剩下垃圾差額量移置觀音、楊梅、龍潭3處掩埋場暫時存放。

等到7月欣榮焚化廠整修恢復營運，加上觀音生質能中心焚化爐處理量，全市每天將可焚燒處理1700噸家戶垃圾量，扣除處理全市每天家戶垃圾1300多噸後，還有餘裕處理垃圾量，將會逐步處理消化觀音、楊梅、龍潭各掩埋場暫存垃圾量，徹底解決桃園垃圾問題。