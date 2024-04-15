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苗縣府會勘好望角海角樂園 規畫挹注4億發展觀光廊帶

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場由文觀局長林彥甫簡報「白沙聖域‧天空之丘」整體規畫，初估總經費約4億餘元，除縣府自償及配合款外，另須爭取中央近3億元補助。圖／苗栗縣政府提供
現場由文觀局長林彥甫簡報「白沙聖域‧天空之丘」整體規畫，初估總經費約4億餘元，除縣府自償及配合款外，另須爭取中央近3億元補助。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府正積極推動重要觀光廊帶亮點營造計畫，縣長鍾東錦今天上午率同文化觀光局及後龍鎮公所等相關單位，實地會勘好望角觀景台及海角樂園，現場由文觀局簡報「白沙聖域‧天空之丘」整體規畫，初估總經費約4億餘元，除縣府自償及配合款外，另須爭取中央近3億元補助。

文觀局長林彥甫簡報指出，「白沙聖域‧天空之丘」觀光廊帶亮點營造計畫，涵蓋重塑海風觀景區、設置服務中心與市集、海風飛索野營區、能源風場主題區、地景藝術展演區；過港隧道服務站、清海宮旅服基地；海角新樂園海岸休憩區、石滬與花蛤生態教育解說場及海音廊帶；山邊媽祖文化景觀廊帶、舊南港漁港觀海景觀休憩區；以及拱天宮廟埕老街風貌營造、白沙屯海村觀光休憩據點、全區導覽解說系統建置等。

好望角一帶有密集的岸上及離岸風車，還有102年歷史的海線鐵道、隧道、石滬、貝殼化石層等，是戶外教學及地理、環境教育絕佳場域。現場巧遇竹南國中正進行環境教育，縣長鍾東錦親切與師生打招呼合影，並勉勵同學們能深入了解在地發展歷史及民俗風情，同時作為生態環境保育的小尖兵。

簡報後，一行人並騎乘四輪電動自行車體驗綠光海風自行車道。鍾東錦表示，後龍好望角與竹南假日之森於111年納為縣定風景區，可銜接到白沙屯海岸線，近期將向中央簡報該計畫，盼中央能青睞予以補助，打造觀光休閒廊道，帶動觀光產業發展。

好望角一帶有密集的岸上及離岸風車，還有102年歷史的海線鐵道、隧道、石滬、貝殼化石層等，是戶外教學及地理、環境教育絕佳場域。記者吳傑沐／攝影
好望角一帶有密集的岸上及離岸風車，還有102年歷史的海線鐵道、隧道、石滬、貝殼化石層等，是戶外教學及地理、環境教育絕佳場域。記者吳傑沐／攝影
簡報後，一行人並騎乘四輪電動自行車走訪綠光海風自行車道。圖／苗栗縣政府提供
簡報後，一行人並騎乘四輪電動自行車走訪綠光海風自行車道。圖／苗栗縣政府提供

白沙屯 鍾東錦 電動自行車

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