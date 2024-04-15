75萬隻黑卵蜂 防治稻黑椿象

農業部苗栗區農業改良場生物防治研究中心繼明星平腹小蜂後，研發量產技術轉移的黑卵蜂，逾75萬隻今年1期稻作出任務，防治稻黑椿象危害，「以蟲制蟲」被喻為漫威英雄。生物防治研究中心昨天首次辦理「與鄰有約」活動，「開箱天敵昆蟲」，黑卵蜂備受注目。

稻黑椿象是1940年以前台灣水稻五大害蟲之一，2021年捲土重來，危害台東關山100公頃有機稻米，農改場研究量產黑卵蜂技轉，搭配黑殭菌與燈光誘集等綜合防治，去年2個期作已經恢復正常，今年1期稻黑椿象在台東池上、高雄仁武現蹤，在關山等田間施放逾75萬隻黑卵蜂，壓制稻黑椿象。

苗栗區農改場場長呂秀英說，生物防治以蟲制蟲，因效果並非立即顯現，且講究生態平衡，慣行農業大不相同，但平腹小蜂一炮而紅，越來越能被接受，友善環境並減少噴藥風險，兼顧食安問題，有供不應求之勢。

目前農民購買赤眼卵寄生蜂、基徵草蛉、平腹小蜂、小黑花椿象、孟氏隱唇瓢蟲、六條瓢蟲、菸盲椿象、黃斑粗喙椿象及巴氏小新綏蟎9種天敵昆蟲，農業部動植物防疫檢疫署補助一半，每公頃最高1萬元。