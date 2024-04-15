自助洗衣店大增 桃園缺管理條例

社區內的自助洗衣店解決許多民眾需求，卻引發公安和噪音等隱憂，桃園市桃園區去年更曾發生氣爆意外，市府「靜鄰專案」決定納管，但自治條例卻還卡在研議階段，民代呼籲動作加快讓民眾安心；經發局回應，已跨局處研議自治條例，預計議會下個會期將送審議。

因應租屋族和上班族等需求，社區中的自助洗衣店愈開愈多，但洗衣機、烘衣機夜間運轉的噪音被嫌擾民，烘衣氣味也曾被指應改善，1家自助洗衣店去年更發生氣爆火警，引發公安疑慮。

桃市靜鄰專案針對住宅區飲酒店、卡拉OK、麻將館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間及自助洗衣店共7類行為取締，市府目前仍未對自助洗衣店提出具體管理措施。

議員黃敬平說，根據財政部資料，去年1月至今年1月，桃園自助洗衣店從326間增加至370間，成長幅度13%，為六都第二，僅次於台南19%，今年1月桃園營業額達2993萬7000元，更是六都第一，但相較北市早在2007年訂定「自助洗衣店安全管理辦法」，2021年提升為自治條例層級，桃園至今仍在研議階段，實在牛步。

黃敬平說，自助洗衣店的高溫烘衣機大多採用瓦斯加熱又無人看管，一旦起火或瓦斯外漏，後果不堪設想，市府不該只局限解決夜間噪音問題，也要加強規範以天然氣或液化石油氣作為能源的自助洗衣店。

經發局公用事業科長游慧玲回應，已邀集消防局、都發局等相關局處，召開自助洗衣店安全管理研商會議，初步盤點洗衣店及精進作為，目前研議參考北市作為訂定自治條例，具體作法包括規定業者須裝「微電腦瓦斯表」及「自動遮斷裝置」，違者可罰鍰及停業處分，相關內容仍草擬，尚未定案。

游慧玲說，後續將依桃園市自治條例程序辦理，預計下個會期提出送議會審議，待送議會審議通過後函報行政院核定即可公布實施。

龜山區自助洗店王姓業者說，相信同業會願意遵守規定，建議市府聽取業者意見，畢竟在大樓營業限制不少，光噪音管理等就有難處。