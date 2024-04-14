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台積電不來龍潭地主後悔了？「我是中壢人」爆論戰 反龍科自救會回應了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
反龍科擴建自救會至竹科抗爭，在台積電放棄龍科三期後平息。圖／聯合報系資料照片
反龍科擴建自救會至竹科抗爭，在台積電放棄龍科三期後平息。圖／聯合報系資料照片

台積電不進駐「桃園龍潭科學園區三期園區」，改去嘉義投資先進封裝廠，臉書粉專「我是中壢人」貼文「台積電不來只能種茶」及「趕走台積電，龍潭只能繼續放核廢料，龍潭地主後悔了，民進黨不用負責？」，引起網友論戰熱議，網友回應爭論，「嘉義、高雄鄉親非感謝龍潭鄉親，繼續保持龍潭鄉村原貌」、「種茶也很好啦，感謝龍潭地主的禮讓」，也有網友說「尊重龍潭守護家園」。

反龍科三期建案自救會代表張貴有今天下午認為，「我是中壢人」粉專丟出這息令人遺憾，網友並不了解這邊（龍科三期）狀況，因為當初反對龍科三期徵收，與台積電無關，當時台積電亦未證實到龍科，且竹科需地面積也不明，現在也沒聽說地方有人後悔，該粉專丟出這個訊息，感覺網路有人在操作。

民進黨市議員張肇良表示，當初龍科三期徵收，竹科、市府提出徵收區域，大家互信不夠及價格不透明，引起部分區域鄉親抗爭，如今龍科三期不願徵收居民剔除，但是一些沒有地上物、或是土地權複雜的地主卻希望配合徵收，他請市政府經發、地政局到地方說明如何徵收開發龍科三期，加速創造產業升級，帶動地方發展。

台積電放棄龍科三期，但在龍科的封裝廠繼續生產。記者曾增勳／攝影
台積電放棄龍科三期，但在龍科的封裝廠繼續生產。記者曾增勳／攝影

台積電 嘉義

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