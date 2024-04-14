桃園市自助洗衣店大增 自治條例下會期送審

自助洗衣店多隱身社區，引發公安、噪音等隱憂，桃園市桃園區去年更曾發生氣爆意外，市府「靜鄰專案」決定將自助洗衣店納入，但自治條例卻還卡在研議階段，遭民代批評動作太慢。市府經發局回應，已跨局處研議，預計下個會期將提出自治條例送議會審議。

因應租屋和上班族等民眾需求，社區中的自助洗衣店越開越多，但洗衣機、烘衣機夜間啟動噪音相當擾民，桃市1家自助洗衣店去年更發生氣爆火警，引發公安疑慮。

儘管桃市「靜鄰專案」規畫針對住宅區內飲酒店、卡拉OK、麻將館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間及自助洗衣店等7類行為取締，但市府目前仍未對自助洗衣店提出具體管理措施。

議員黃敬平直言，根據財政部資料，去年1月至今年1月，桃園市自助洗衣店從326間增加至370間，成長幅度多達13%，為六都第二，僅次於台南的19%，今年1月的營業額達2993萬7000元，更是六都第一，但相較台北市早在2007年就訂定「自助洗衣店安全管理辦法」，並於2021年提升為自治條例層級，桃園至今仍在研議階段，實在牛步。

黃敬平說，自助洗衣店的高溫烘衣機大多採用瓦斯加熱又無人看管，一旦起火或瓦斯外漏，後果不堪設想，市府不該只局限解決夜間噪音問題，也要加強規範以天然氣或液化石油氣作為能源的自助洗衣店。

經發局公用事業科長游慧玲回應，已邀集消防局、都發局等相關局處，召開自助洗衣店安全管理研商會議，初步盤點洗衣店及精進作為，目前研議參考台北市作為訂定自治條例，具體作法包括規定業者須裝「微電腦瓦斯表」及「自動遮斷裝置」，違者可罰鍰及停業處分，相關內容仍草擬，尚未定案。

游慧玲說，後續將依桃園市自治條例程序辦理，預計下個會期提出送議會審議，待送議會審議通過後函報行政院核定即可公布實施。

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