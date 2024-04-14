稻黑樁象危害 75萬隻黑卵蜂出任務 以蟲制蟲護水稻

農業部苗栗區農業改良場生物防治研究中心繼明星平腹小蜂後，研發量產技術轉移的黑卵蜂，逾75萬隻今年1期稻作出任務，防治稻黑樁象危害，「以蟲制蟲」被喻為漫威英雄。

荔枝椿象2017年、2018年肆虐，造成台灣荔枝、龍眼嚴重減產，苗栗區農業改良場生物防治研究中心研發平腹小蜂防治後，近年來逐漸恢復正常，研究2019年獲得台灣第一屆國家農業科學獎「卓越紮根獎」肯定，生物防治研究中心今天首次辦理「與鄰有約」活動，「開箱天敵昆蟲，黑卵蜂備受注目。

稻黑樁象是1940年以前台灣水稻五大害蟲之一，2021年捲土重來，危害台東關山100公頃有機稻米，農改場研究量產黑卵蜂技轉，搭配黑殭菌與燈光誘集等綜合防治，去年2個期作已經恢復正常，今年1期稻黑樁象在台東池上、高雄仁武現蹤，在關山等田間陸續施放逾75萬隻黑卵蜂，壓制稻黑樁象。

苗栗區農改場場長呂秀英說，生物防治以蟲制蟲，因效果並非立即顯現，且講究生態平衡，不是趕盡殺絕，慣行農業大不相同，但平腹小蜂一炮而紅，越來越能被農友接受，友善環境並減少噴藥風險，兼顧食安問題，有供不應求之勢。

目前農民購買赤眼卵寄生蜂、基徵草蛉、平腹小蜂、小黑花椿象、孟氏隱唇瓢蟲、六條瓢蟲、菸盲椿象、黃斑粗喙椿象，及巴氏小新綏蟎9種天敵昆蟲，農業部動植物防疫檢疫署補助一半，每公頃最高1萬元。