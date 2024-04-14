桃園下水道5區施工遭批占地為王 水務局長：交維沒做好就停工

桃園市汙水下水道工程全面展開，桃園、中壢及平鎮、龜山、大溪各區推進明挖施工，影響交通動線及商家生計，民眾向市議員陳情，市議員黃敬平今天表示，市府汙水下水道BOT工程重視接管率、鋪管率，任由廠商佔地為王、忽略交通，連封閉車道警示及告示牌都不夠，影響當地交通和店家生計。黃敬平和市議員謝美英要求水務局務必先做好施工交維措施，避免影響交通和安全。

桃園市府水務局長劉振宇表示，全市汙水下水道工程施工範圍擴大，因應民意，該局要求承包商一定要做好交通維護施工，「交維沒做好，寧願停工，也不允許施工趕進度」，現在包商申請道路挖掘許可，要先完善交維措施，擴大執行交維八大精進措施確保道路安全，該局與養工處更成立交維督導小組不定期巡查工區回報有無依規定辦理，未依規定設置交維措施及夜間警示，依契約加重處罰，限期改善和列管，最近平均每月都開罰10至20萬元，相繼改善交通問題。

黃敬平表示，他接到民眾陳情，指中壢、平鎮區汙水下水道工程施工，發現工地周邊的封閉車道警示及各路口告示牌設置不夠，廠商佔地為王沒做好封路圍籬，甚至沒用三角錐、夜間照明警示，依規定包商交維隔離應使用紐澤西護欄，考量汙水下水道工程工區大、道路小，怕影響交通，採簡易圍籬，但是市府不能為了鋪管率和接管率，其他交維措施都不管，不能因為工程BOT出去，就放任包商忽略交維，這樣很不負責任，尤其施工要聘請義交維護交管，有的包商為省經費不願花錢，還有義交不足等問題，市府都要克服，避免影響當地交通和安全。

謝美英表示，中壢及南桃園各區進行汙水下水道布間施工，民眾陳情影響交通和店家生意，市府必須督促包商工程做到裡，封閉道路及圍籬到哪裡，不要擴大範圍，白天 如有義交指揮引路沒問題，但是施工交通安全和夜間照明警示務必做好，避免引起民怨。