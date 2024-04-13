苗栗市長留住藍天！余文忠得票率62%當選 喊縣市合體拚市政

苗栗市長補選今天投票，國民黨余文忠在所有69個投開票所全面領先，得票率約62%當選，國民黨主席朱立倫、縣長鍾東錦等人致賀，余文忠承諾1天當2天用，合體鍾東錦「苗栗願景派」拚市政。

國民黨立委邱鎮軍轉戰成功，市長補選今天投票，選舉人7萬1790人，投票結果無黨籍林志豪1049票、民進黨徐筱菁6905票，余文忠開票過程一路領先，結果69個投開票所全贏，總得票1萬2950票當選，無效票176張，投票率29.36％。

朱立倫於下午4點半左右打電話致賀，鍾東錦偕同太太陳美琦約5點到場，余文忠數度哽咽，告訴朱、鍾「苗栗市長選舉我守住藍天」，得票率約62%達標，他表示，雖投票率僅約3成，很多民眾無法返鄉投票，他要呼應國民黨的主張，推動不在籍投票，讓票票都等值。

余文忠說，市長任期僅剩2年半，他會1天當2天用，與鍾縣長鍾東錦及其他17鄉鎮市緊密結合，不分黨派只有「苗栗願景派」，他也會參照鍾東錦的模式，每年捐出薪水50萬元，加上選票補助款，成立專戶，與鄉親一起做愛心公益，專款幫助弱勢助學。

鍾東錦呼應余文忠表示，縣府的局處一定會全力配合苗栗市的進步跟建設，尤其都市計畫通盤檢討，應該會很快審查通過，縣府會把該做的工作做好，余在選舉提出政見，中央有2名立委，地方有縣府團隊，一起努力苗栗市容、交通，生活在鄉親可以感受到幸福。