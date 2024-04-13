護千億祖產 桃市宣導不動產繼承

桃園市政府地政局統計，桃園市累計未辦理繼承登記土地共9萬6326筆、面積逾1427公頃，建物共3659棟，依今年公告現值，總價1千多億元，引發民代關切，要求加強宣導。地政局還從最新資料發現有幾筆都是只有一位被繼承人卻留下高額公告現值土地無人繼承，包括1筆達4億元的土地，將請繼承人加速辦理，否則10多年後將拍賣全歸國庫。

地政局長蔡金鐘昨天赴議會工作報告，包括市議員錢龍、黃婉如等人都關切土地繼承議題，認為上千億元的土地、建物未辦繼承，要求市府好好宣導。蔡金鐘說，土地持分多難整合或繼承時間久遠等，是未辦繼承的主因，將持續結合稅務單位發起「守護祖產總動員」宣導活動。

桃園市地政局分析4月剛公告的地籍資料，發現桃園區福元段有住宅區面積2427.23平方公尺土地，僅1名被繼承人，公告現值1.9億元，還有石門水庫有42筆面積合計3萬320.9平方公尺，公告現值合計4億元，也僅1名被繼承人，卻都無人繼承，都將進一步了解原因。

蔡金鐘說，地政局將選定未辦繼承且價值高的「熱區」辦說明會，提醒民眾如公告6個月內未辦登記要罰款，還是沒人登記，就會在公告期滿後列冊管理15年，期滿後再移請國有財產署公開標售。

地政局提醒，若短時間難以整合繼承人間的意見，建議民眾可先依民法等規定，由繼承人其中一人或數人代表全體繼承人申請登記為「共同共有」，待全體達成協議後，再辦遺產分割。