民進黨4女力不分區立委「認養」桃園 最大量能服務市民

桃園市今年初立委選舉民進黨在6個選區無人當選，市黨部今天下午開記者會，宣布由4位不分區立法委員「認養」桃園市各區服務工作；4為不分區立委都現身市黨部，和黨務人員高呼「立委不分區，服務最用心；服務不分區，桃園一起拚」。

4位不分區立委有郭昱晴、張雅琳、林月琴、范雲，民進黨中央黨部副秘書長何博文、中評委陳坤榮、前立委鄭運鵬及黃世杰，還有桃園市議會民進黨團書記長余信憲及黨團各區議員等人都到場，記者會由民進黨市黨部主委張丞儀主持，並表示過去民進黨不分區立委認養責任區，主要目的為「墾荒」，這次由有4位專業女力不分區立委主動認養桃園市，更大的意義在於希望透過堅韌與細膩的力量，延續經營和深耕基層。

何博文說，每次選舉的結果是人民給民進黨反省檢討的機會，民進黨不會因為一次挫敗就放棄對桃園的耕耘，而是會擴大服務。

4位不分區立委責任服務區分別為郭昱晴負責桃園、八德、大溪，張雅琳龜山、蘆竹、大園，林月琴中壢、平鎮、龍潭、范雲楊梅、新屋、觀音，她們表示將結合在地議員量能，落實紮根服務，喚回市民肯定，合作推動桃園、民生及專業議題，共同展現進步團隊的精神。

鄭運鵬、黃世杰感謝4位不分區立委積極認養大桃園，也表示未來仍會配合在地需求服務，也期許在座的黨公職服務要深入地方，讓未曾接觸民進黨，或不認同民進黨的市民能產生互動，進而拉近距離，取得共鳴及肯定。