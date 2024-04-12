快訊

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

113會考英文科／模擬題試身手、強化閱讀能力、命題趨勢解析 高分關鍵看這裡！

113會考社會科／一圖看時事 2024大選成雙少數、蘇丹紅風暴、日強震致地殼變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨4女力不分區立委「認養」桃園 最大量能服務市民

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部宣布4位不分區立委投入服務桃園市民工作。圖／民進黨桃園市黨部提供
民進黨桃園市黨部宣布4位不分區立委投入服務桃園市民工作。圖／民進黨桃園市黨部提供

桃園市今年初立委選舉民進黨在6個選區無人當選，市黨部今天下午開記者會，宣布由4位不分區立法委員「認養」桃園市各區服務工作；4為不分區立委都現身市黨部，和黨務人員高呼「立委不分區，服務最用心；服務不分區，桃園一起拚」。

4位不分區立委有郭昱晴張雅琳、林月琴、范雲，民進黨中央黨部副秘書長何博文、中評委陳坤榮、前立委鄭運鵬及黃世杰，還有桃園市議會民進黨團書記長余信憲及黨團各區議員等人都到場，記者會由民進黨市黨部主委張丞儀主持，並表示過去民進黨不分區立委認養責任區，主要目的為「墾荒」，這次由有4位專業女力不分區立委主動認養桃園市，更大的意義在於希望透過堅韌與細膩的力量，延續經營和深耕基層。

何博文說，每次選舉的結果是人民給民進黨反省檢討的機會，民進黨不會因為一次挫敗就放棄對桃園的耕耘，而是會擴大服務。

4位不分區立委責任服務區分別為郭昱晴負責桃園、八德、大溪，張雅琳龜山、蘆竹、大園，林月琴中壢、平鎮、龍潭、范雲楊梅、新屋、觀音，她們表示將結合在地議員量能，落實紮根服務，喚回市民肯定，合作推動桃園、民生及專業議題，共同展現進步團隊的精神。

鄭運鵬、黃世杰感謝4位不分區立委積極認養大桃園，也表示未來仍會配合在地需求服務，也期許在座的黨公職服務要深入地方，讓未曾接觸民進黨，或不認同民進黨的市民能產生互動，進而拉近距離，取得共鳴及肯定。

不分區立委 張雅琳 桃園 民進黨 范雲 郭昱晴

延伸閱讀

黃子佼緩起訴「因一時失慮」 綠委：連買7片失慮7次？促北檢說明

相關新聞

樂天桃園棒球場尚無法開打 桃園體育局致歉：盡快符合中職比賽標準

桃園市政府體育局表示，樂天桃園棒球場改善工程自規畫階段即由市府與樂天育樂公司合作，樂天球團提供專業建議，施工廠商也透過樂...

民進黨4女力不分區立委「認養」桃園 最大量能服務市民

桃園市今年初立委選舉民進黨在6個選區無人當選，市黨部今天下午開記者會，宣布由4位不分區立法委員「認養」桃園市各區服務工作...

捐舊衣拿百元券、手機座 回收行動車明天前進新竹SOGO

家裡有舊衣服不想直接丟掉當垃圾，該怎麼辦？新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，...

苗栗客運多條路線4月停駛、減班 衝擊新竹市南香山地區居民

苗栗客運4月起包括5802路線停駛，還有5801、5803、5807等路線減班與調整班次，新竹市南香山長輩往返市區得等車...

苗栗市長補選明天投票 藍綠陣營都以車隊掃街全力衝刺

苗栗市長補選明天辦理投票，3名候選人把握選前最後一天全力衝刺，民進黨候選人徐筱菁及國民黨候選人余文忠今天上、下午都以車隊...

龍岡米干節下周末登場...噪音問題恐擾民 晚會移至大操場舉行

2024龍岡米干節將於4月20至28日登場，今年活動場地於雲南文化公園、忠貞新村文化園區外，白天還有各式特色攤位及踩街、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。