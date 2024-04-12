苗栗發表青年專刊「夢想序曲」 分享青年創業築夢故事
苗栗縣政府為傳遞青年創業的前景與潛力，上午舉辦青年專刊「夢想序曲 菁選集」新書發表會，記錄了20名返鄉或移居青年創業打拚和築夢的故事，這是近年來發表的第5本青年專刊，加上過去出版 的專刊，已收錄百名青年創業故事和歷程，盼這股新生力量「百業齊放」，成為促進地方創生的重要動力。
縣府勞青處長王浩中指出，縣府自2018年開始出版青年專刊，先前已有「遇見青年」、「洄‧苗」、「苗栗‧釀」、「苗栗籽」共4冊，今年再度探訪20組在各行各業打拚的青年朋友，藉由採訪記錄方式分享他們的創業歷程及動人的故事。
勞青處表示，今年推出的青年專刊分為「序」夢想的開端、「蓄」創生育苗、「續」傳承之光、「SHE」女力崛起」4大主題，收錄20篇在地及移居苗栗青年築夢創業的心路歷程，這些青年來自不同背景，卻同樣在苗栗看見實踐夢想的機會，歡迎未來有更多年輕人勇敢來苗栗尋找屬於自己的夢想，讓人生更精采。
創業青年吳志良分享美食餐廳「貓貍村」的創業故事，他說剛返鄉開店就爆發疫情，因禁止客人「內用」備受衝擊，他和貓貍村長張耀壬苦思2天後，決定將手工製作特色美食「貓貍棒」到處走訪各單位分送，以「自己找客人」方式，讓大家認識他們打造的美食餐廳。
縣長鍾東錦表示，縣府致力推動青年返鄉創業與就業，鼓勵年輕一代有自信地回鄉，為苗栗創新與發展注入活力，希望透過專刊出版，讓大眾有機會深入了解這些年輕人的故事，看見苗栗百業齊放的美好未來。
配合專刊出版，縣府將辦2場青年分享座談會，第一場4月15日在台中辦「在地共榮」移居青年打造地方創生新動能，第二場4月17日在公館五穀文化村辦「文創新潮」傳統工藝的再造與傳承，邀創業青年到場交流對談、分享心得。相關資訊與報名可至活動通查詢。
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