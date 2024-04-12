串聯桃竹60公里 雙新自行車道啟用

連結桃園市新屋區和新竹縣新豐鄉的「雙新自行車道」，昨由桃園市長張善政及新竹縣長楊文科共同啟用，正式串聯桃竹自行車道長達60公里，加上兩縣市騎YouBike往來免調度費，市府預估更便利民眾使用。

竹縣府向交通部公路局爭取補助辦理「雙新自行車道」計畫，在福興溪上方興建長230公尺、寬4.5公尺的自行車道跨橋，竹縣府自籌1350萬、公路局補助6150萬及桃市府出資400萬，共斥資7900萬完成，讓往來民眾不須再繞行台61線快速道路側車道，更順暢便捷，也能減少與大型車輛爭道的風險。

張善政表示，這是新豐及新屋一家親的里程碑，他和前任市長鄭文燦都相當支持，喜歡騎自行車朋友都知道新屋有綠色隧道、永安漁港，但到福興溪口就沒路，需要繞一段相當不便；跨橋完工有助提升觀光旅遊彼此串聯。

楊文科說，感謝鄭文燦一口答應支持並提供部分經費，張善政也給予協助，展現行政效率；車道橋跨越新豐跟新屋，沿著海岸線都有石滬，民眾不必跑到澎湖觀賞，從新屋綠色隧道經竹縣再銜接至竹市到南寮漁港，長達60公里自行車道，歡迎全國民眾來欣賞美麗海岸線。

桃園市交通局長張新福說，不少議員擔心桃園的YouBike若騎到新竹恐衍生600元調度費問題，其實業者從來沒向使用者收過，但市府已與業者達成共識，確定兩地YouBike往來都不收調度費，讓同一生活圈使用者增加更多便利。